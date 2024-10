¿Le hizo el feo a Hamilton? Adrian Newey revela por qué prefirió a Aston Martin sobre Ferrari

Adrian Newey habló de sus razones para no llegar a la escudería Ferrari. (Foto: Especial El Financiero)

Los fans de la Fórmula 1 esperan la reanudación de la temporada 2024 con el Gran Premio de Estados Unidos, programado para el domingo 20 de octubre, pero eso no significa que no existan noticias, ‘chismecitos’ y novedades de las diferentes escuderías, este es el caso de Adrian Newey quien explicó sus razones para integrarse a las filas de Aston Martin y no Ferrari, equipo donde llegará Lewis Hamilton para el 2025.

Después de su salida de Red Bull Racing, escudería de ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen, se especulaba su llegada al ‘team’ de Charles Leclerc, pero, ¿cuáles fueron las razones del ingeniero de autos para rechazar la invitación?

Adrian Newey pertenecía a Red Bull, igual que 'Checo' Pérez. (Foto: EFE)

¿Qué dijo Adrian Newey de sus motivos para rechazar a Ferrari?

De acuerdo con la página oficial de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, próximo piloto de la escuadra italiana, se sentiría horado de trabajar con Adrian Newey.

Sin embargo, el ingeniero británico prefirió aceptar un contrato con Aston Martin (y se unirá en marzo de 2025), estas son sus razones.

“Lawrence Stroll y yo nos conocemos desde hace años, particularmente en las carreras de Medio Oriente y Lejano Oriente, cuando anuncié a todos que dejaría el antiguo equipo, me sentí muy halagado de recibir muchas propuestas de varios equipos, pero realmente la pasión, el compromiso y el entusiasmo de Lawrence fueron muy entrañables, muy persuasivos”, dijo Adrian Newey en una entrevista concedida para la página oficial de la Fórmula 1.

En Aston Martin, Adrian Newey tendrá la tarea de diseñar el monoplaza que competirá en 2026. (Foto: Bloomberg)

“La realidad es que, si nos remontamos a hace 20 años, los que ahora llamamos directores de equipo eran en realidad los propietarios de los equipos: Frank Williams, Ron Dennis, Eddie Jordan, etcétera. En esta era moderna, Lawrence es realmente único por ser el único propietario de equipo en activo”, continuó el antiguo ingeniero de Red Bull.

“Es una sensación diferente cuando tienes a alguien como Lawrence involucrado de esa manera, es volver al modelo de la vieja escuela. Y tener la oportunidad de ser accionista y socio es algo que nunca antes se me había ofrecido. Es una oportunidad que espero con muchas ganas. Se convirtió en una elección muy natural”, finalizó el ahora integrante de Aston Martin.

Adrian Newey trabajará para Aston Martin en 2025. (Foto: AFP)

¿Cuándo renunció Adrian Newey a Red Bull?

El pasado 1 de mayo se confirmaron los rumores relacionados con la salida del ingeniero británico de la escudería de ‘Checo’ Pérez y su compañero Max Verstappen.

Sin embargo, no se sabía su destino y con el paso del tiempo, finalmente se confirmó su llegada a Silverstone, tras su salida dijo lo siguiente.

“Durante casi dos décadas, ha sido un gran honor para mí haber desempeñado un papel clave en el progreso de Red Bull Racing, desde un recién llegado hasta un equipo ganador de varios títulos. Sin embargo, siento que ahora es un momento oportuno para entregar ese testigo a otros y buscar nuevos desafíos para mí”, según un post de DAZN realizado el pasado 10 de septiembre.