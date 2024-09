‘No me voy’: ‘Checo’ Pérez responde a rumores sobre su retiro con escena de Lobo de Wall Street

A un mes del Gran Premio de Ciudad de México, regresaron los rumores del presunto retiro de Sergio ‘Checo’ Pérez de la Fórmula 1.

A raíz del pre infarto que sufrió el padre del piloto, Antonio Pérez, los rumores sobre su salida aumentaron dentro del paddock, pero la que se anunció fue la de Daniel Ricciardo de Visa RB.

Ante los múltiples rumores y mentiras sobre su retiro del piloto tapatío, Pérez compartió un divertido tuit con la escena de la película Leonardo DiCaprio en el ‘Lobo de Wall Street’, donde el protagonista grita que no se irá.

“No me iré, no me iré, no chinga... me iré”, esas son las palabras que usa DiCaprio en la película, mismas que uso Checo Pérez para desmentir que se va de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de México.

Supuesto retiro de ‘Checo’ Pérez

En los últimos días, aumentó el rumor de que Pérez anunciaría su retiro tras el Gran Premio de México en el 2024, incluso el periodista de Inglaterra Joe Saward confirmó haber escuchado sobre esto en los pasillos de los paddocks, pues señaló que ya existía un acuerdo.

“Un rumor interesante en el Gran Premio de Singapur fue que Pérez y Red Bull han acordado un plan que lo llevará a anunciar su retiro en México, dándole una salida más suave que ser despedido, lo que sería menos doloroso para las ventas de Red Bull en América”, según la información de Joe Saward.

Los rumores aumentaron después que Pérez tuvo una entrevista con DAZN donde reveló que pensó en retirarse, después de seis meses complicados con la escudería austriaca.

“Sé que el final está cada vez más cerca. Fue duro todo el verano, yo creo que ha sido de mis momentos más difíciles en la F1″, reveló Sergio ‘Checo’ Pérez, después de toda la presión que ha vivido en la temporada actual de la Fórmula, donde el RB20 no ha funcionado de la forma que se esperaba.

Dichas declaraciones fueron en una entrevista con Roldán Rodríguez de DAZN donde el mexicano solo menciona que ha sido una de las temporadas más complicadas en toda su carrera.

Red Bull ha enfrentado múltiples problemas con su RB20: (Foto: AFP) (JOSEPH EID/AFP)

“Yo creo que este año ha sido muy duro contar con un coche con las limitaciones que he tenido esta temporada y no poderlo expresar, ¿no? Porque tu compañero de equipo está ganando, él va muy bien y tú cada vez tienes una barrera más grande”, expresó ‘Checo’ Pérez, de 34 años, en una entrevista con Roldán Rodríguez, de DAZN.

Durante la entrevista, Roldán le preguntó: “Si tuvieras el poder de cambiar el pasado, ¿qué momento de tu carrera profesional hubieras cambiado?”.

A lo cual ‘Checo’ Pérez respondió: “Olvidarme de estos últimos 6 meses... La verdad que ha sido duro. Imagínate cuando tienes un coche tan limitante que llegas al fin de semana y sabes que no puedes hacer nada con él. Y lo único que estás pensando es que en cualquier momento lo puedes chocar porque no tienes el control”.