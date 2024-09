‘Checo’ pensó en retirarse esta temporada de F1: ‘Quisiera olvidarme de los últimos 6 meses’

“Sé que el final está cada vez más cerca”, expresó el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), quien ha vivido tanta presión en esta temporada de Fórmula 1 que consideró retirarse a medio camino, “fue duro todo el verano, yo creo que ha sido de mis momentos más difíciles en la F1″.

“Yo creo que este año ha sido muy duro contar con un coche con las limitaciones que he tenido esta temporada y no poderlo expresar, ¿no? Porque tu compañero de equipo está ganando, él va muy bien y tú cada vez tienes una barrera más grande”, expresó ‘Checo’ Pérez, de 34 años, en una entrevista con Roldán Rodríguez, de DAZN.

Carlos Sainz y Checo Pérez chocaron en Azerbaiyán. (Fórmula 1)

¿Qué pasó con ‘Checo’ Pérez?

Durante el Gran Premio de Singapur 2024, el mexicano terminó décimo y sumó un punto en el mundial de pilotos de F1 (144), donde es octavo; debido a la diferencia de puntos con Max Verstappen (331), este fin de semana se olvidó de la pelea por el título.

‘Checo’, subcampeón del mundo en 2023, no ha subido al podio desde el Gran Premio de China (21 de abril), ha tenido tres abandonos y los problemas con el RB20 han sido cada vez más evidentes; Max Verstappen también se ha quejado del Red Bull y no tiene victorias desde España (junio).

Durante la entrevista, Roldán le preguntó: “Si tuvieras el poder de cambiar el pasado, ¿qué momento de tu carrera profesional hubieras cambiado?”.

A lo cual el tapatío respondió: “Olvidarme de estos últimos 6 meses... La verdad que ha sido duro. Imagínate cuando tienes un coche tan limitante que llegas al fin de semana y sabes que no puedes hacer nada con él. Y lo único que estás pensando es que en cualquier momento lo puedes chocar porque no tienes el control”.

“Si tuvieras el poder de cambiar el pasado, ¿qué momento de tu carrera profesional hubieras cambiado?”



Checo: “Olvidarme de estos últimos 6 meses.”



Roldán: “¿Tan duros han sido?”



Checo: “Sí, la verdad que ha sido duro. Imagínate cuando tienes un coche tan limitante que llegas… pic.twitter.com/h55eWM6lxY — checo news (@scheconews) September 22, 2024

Estos han sido sus resultados esta temporada, con solo seis carreras por delante:

Checo Pérez tuvo un accidente en el Gran Premio de Mónaco 2024. (Fotos: @FOXSportsMX).

¿Cuándo se va a retirar ‘Checo’ Pérez?

Los malos resultados en Red Bull causaron especulaciones sobre una salida anticipada de ‘Checo’ de Red Bull, pese a que el mexicano renovó en junio pasado dos años más con la escudería de las bebidas energéticas e incluso se habló de cláusulas de rendimiento que se harían válidas.

“Al final, el tema del contrato fue algo que la gente olvida. Hice un contrato justo esta temporada, y muchas veces la gente habla de más, pero yo no me preocupaba, sé dónde estoy parado”, agregó el mexicano.

Debido a la presión mediática, ‘Checo’ sí consideró retirarse esta temporada: “Estos últimos seis meses lo llegué a pensar, pero tardé tres segundos en tomar la decisión. Al final, sería la ruta fácil, después de tantos años salir y de cierto modo darme por vencido. No me lo hubiera perdonado nunca. Quiero terminar mi carrera cuando yo quiera y no cuando alguien me diga”.

“¿En algún momento se te ha pasado por la cabeza retirarte? Dada presión que has tenido que aguantar.”



Checo: “Estos últimos seis meses lo llegué a pensar pero me tardé 3 segundos en tomar la decisión, porque sería la ruta fácil ¿no?



Después de tantos años y darme por vencido,… pic.twitter.com/V3vQFXlHoo — checo news (@scheconews) September 22, 2024

Pérez mencionó que por ahora se siente muy motivado y quiere seguir en la F1, pues disfruta de los buenos y malos momentos, pero es consciente de que no tardará tanto en salir de la pista:

“Tengo dos años más de contrato, y dos años en la F1 es mucho tiempo, pero sé que el final está cada vez más cerca. No me veo corriendo aquí como Fernando (Alonso), por ejemplo, a quien admiro muchísimo por todo lo que hace a su edad. No es que no me gustaría, sino porque tengo hijos pequeños y quiero pasar mucho más tiempo con ellos. Al final del día, ellos serán la limitante”.