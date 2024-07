F1 Gran Premio de Gran Bretaña 2024 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera de ‘Checo’ en Silverstone?

¡Saca los ‘fish and chips’ para ver la carrera! Llega el Gran Premio de Gran Bretaña 2024, fecha 12 del Mundial de Fórmula 1, donde los tres pilotos ingleses de la parrilla se lucieron en la clasificación de Silverstone y arrancan desde las primeras posiciones.

La carrera de 52 vueltas que se disputa este domingo en el circuito de Silverstone (Inglaterra) arranca con los británicos en fila al frente: George Russell (Mercedes) enciende sus motores desde la pole position, seguido de Lewis Hamilton (Mercedes) y Lando Norris (McLaren). Los Red Bull tendrán que empujar más desde la P4 (Max Verstappen) y la P19 (Sergio ‘Checo’ Pérez).

‘Checo’ Pérez sigue en una serie de errores que ha desencadenado los rumores sobre la continuidad de su contrato en Red Bull: “Va a ser complicado recuperar puestos desde la parte trasera de la parrilla, pero habrá que ver de lo que somos capaces mañana. Tenemos que limitar los daños; y espero que las cosas nos sean favorables”, declaró.

El mexicano de 34 años fue subcampeón del mundo el año pasado, tiene seis victorias y 39 podios en la F1, aunque el último de ellos data de abril, en el pasado Gran Premio de China, desde Miami tiene dificultades para adaptarse a su monoplaza. Llega a Silvestone como quinto en el Mundial de Fórmula 1.

Fecha y horario F1: ¿A qué hora ver el Gran Premio de Gran Bretaña de Silverstone?

La duodécima carrera del Mundial de Fórmula 1 en Silverstone es este domingo 7 de julio a las 8:00 horas, (tiempo central de la Ciudad de México).

La siguiente fecha no tarda en llegar: es el Gran Premio de Hungría, que tiene previsto para el 21 de julio a las 7:00 horas.

F1 en TV o streaming: ¿Dónde ver el GP de Gran Bretaña desde México?

El Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone (sede, en 1950, de la primera carrera de la historia de la F1) se puede seguir en televisión de paga o streaming, también puedes seguir la cobertura en vivo de El Financiero Deportes:

Fox Sports.

Fox Sports 3.

Fox Sports Premium.

F1 TV.

Formación de salida GP de Gran Bretaña 2024: ¿Cómo quedó la ‘pole’ de F1 hoy?

Los dos pilotos de Red Bull se fueron a la grava en la clasificación, pero, a diferencia de ‘Checo’, Verstappen sí pudo mejorar sus tiempos y alcanzó el cuarto mejor.

“Entrar en la grava dañó el fondo de mi coche y a partir de ahí tuvimos unos daños relevantes. El equipo efectuó un trabajo sensacional intentando recuperando algunas piezas y optimizar el equilibrio, desde la parte delantera a la trasera, pero eso nos afectó mucho en calificación”, comentó ‘Mad Max’ este sábado después de la cronometrada principal.

Parrilla de salida del GP de Gran Bretaña 2024. (Foto: X / @F1).

.1. George Russell GBR Mercedes 1:25,81

.2. Lewis Hamilton GBR Mercedes 1:25,99

.3. Lando Norris GBR McLaren 1:26,03

.4. Max Verstappen NED Red Bull 1:26,20

.5. Oscar Piastri AUS McLaren 1:26,23

.6. Nico Hülkenberg GER Haas 1:26,33

.7. Carlos Sainz ESP Ferrari 1.26,50

.8. Lance Stroll CAN Aston Martin 1:26,58

.9. Alexander Albon THA Williams 1:26,64

10. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1:26,91

11. Charles Leclerc MON Ferrari 1:27,09

12. Logan Sargeant USA Williams 1:27,17

13. Yuki Tsunoda JPN RB 1:27,26

14. Zhou Guanyu CHN Kick Sauber 1:27,86

15. Daniel Ricciardo AUS RB 1:27,94

16. Valtteri Bottas FIN Kick Sauber 1:32,431

17. Kevin Magnussen DIN Haas 1:32,905

18. Esteban Ocon FRA Alpine 1:34,557

19. Sergio Pérez MEX Red Bull 1:38,348

20. Pierre Gasly FRA Alpine 1:39,804

Qualy GP Gran Bretaña: ¿Qué le pasó a ‘Checo Pérez en Silverstone en la clasificación hoy?

Sergio ‘Checo’ Pérez habló de lo que le costó la eliminación en la Q1 (primera ronda de la calificación): “Fue un error tonto ahí afuera, fui uno de los primeros en poner los slicks -neumáticos de seco-, con los que vimos un montón de gallos en esas condiciones; y, desgraciadamente, yo fui el peor parado de todos”.

“Estaba intentando calentar los neumáticos y bloqueé en la entrada de la novena curva (Copse), me salí de pista y había agua encharcada; y cuando intenté parar el coche se me fue por detrás y me metí en la grava”, agregó el piloto tapatío tras ahondar su mala racha este sábado en Silverstone.

¡CHECO FUERA EN LA Q1! 😭🚨



El mexicano salió de la pista y cayó en una de las trampas de arena y provoca bandera roja.



La reacción de Horner lo dice todo 😡#F1xFSMX #BritishGP pic.twitter.com/W4Xb1VwiN0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 6, 2024

“Me he equivocado hoy y eso duele mucho; porque decepcionar de esta manera a tu equipo no es agradable, especialmente porque había sido un fin de semana bastante sólido hasta ese momento. Es frustrante, porque creo que teníamos buen ritmo; habíamos sido fuertes el viernes y esta mañana. Estaba en ritmo y es una lástima que no llegáramos a mostrarlo”, apuntó el mexicano.

Con información de EFE.