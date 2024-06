Problemas en casa: Jos Verstappen y Horner vuelven a la ‘guerra’ en Red Bull; ‘Estoy harto de él’

El inicio de la temporada 2024 de F1 fue complicado para Red Bull gracias a los señalamientos de comportamiento inadecuado que Christian Horner supuestamente habría cometido contra una empleada de la empresa, lo que provocó roces entre el director de RBR y los Verstappen.

Y aunque la situación parecía que ya estaba tranquila, el Gran Premio de Austria 2024, casa de Red Bull, fue el escenario para que ‘la bomba explotara’ otra vez entre Horner y Jos Verstappen, papá de Max.

Mientras uno bromeó con una situación sobre el tricampeón del mundo y rumores de su salida de Red Bull, el otro se mostró molesto por una de las actividades que estaban programadas este fin de semana y en las que ya no participará.

El jefe de Red Bull está en polémica con el papá de Max Verstappen. (Foto: Especial / EFE).

Jos Verstappen asegura que Christian Horner dificultó su participación en un evento de RB

Este viernes inició el GP de Austria con la primera práctica libre y la clasificación sprint, donde ‘Checo’ largará séptimo. Y entre las actividades que tenía preparadas la Fórmula 1 se encuentra un Desfile de Leyendas, en el que participaría el papá de Max.

Jos Verstappen se subiría al RB8, como el que usó Sebastian Vettel para ganar el campeonato en 2012, gracias a la invitación de la escudería dirigida por Horner, quien supuestamente habría hecho lo posible para que no estuviera presente en el evento de Spielberg.

“En los últimos días he oído de varias fuentes que Christian Horner ha hecho todo lo posible para no dejarme conducir. Y, por lo demás, para garantizar que no se filmara nada”, dijo en un inicio durante una entrevista para el medio europeo De Telegraaf.

Incluso, el papá de Max dijo que, si Horner tenía algún problema con él, lo mejor era que se lo dijera de frente, para llegar a algún arreglo, pues no era posible que se suscitaran este tipo de situaciones.

“Entonces pienso: ‘Si lo harás, dímelo en la cara’. Esto no es necesario para mí, lo encuentro muy decepcionante”, expresó el neerlandés.

Jos Verstappen aseguró que Horner fue el culpable de que no corriera en la exhibición de Austria. (Foto: Especial / EFE).

Jos Verstappen dijo estar ‘harto’ de Christian Horner

Por la misma situación, dijo en otra entrevista, ahora con el sitio Formule 1, que no estaba conforme con el director de Red Bull, sobre todo por el hecho de que, supuestamente, Horner no quería que grabaran a Jos.

“Habría filmación, incluso con un dron. Pero Horner no quería que me filmaran. ¿Cómo puede ser tan infantil? Estoy completamente harto de él. Parece un niño. Podría haber conducido, pero me he retirado”, agregó a sus declaraciones.

Christian Horner ‘ofreció' a Jos Verstappen como nuevo piloto de Mercedes

La otra de la moneda se encuentra en unas declaraciones que hizo Christian Horner después de que Max Verstappen confirmara su permanencia en Red Bull, rompiendo la esperanza de que estuviera disponible para otras escuderías, como Mercedes, quien tiene un asiento libre gracias a la salida de Lewis Hamilton para 2025.

“Creo que Max ha sido muy firme en lo que ha dicho en esta rueda de prensa. Siempre ha sido absolutamente coherente con el equipo. Creo que es puramente una táctica de distracción”, dijo Horner en declaraciones para Motorsport.

Lo anterior tiene relación con unas declaraciones de Toto Wolff, director de Mercedes, quien dijo no estar totalmente seguro de que las declaraciones del piloto fueran ciertas. “No pienso que haya dicho claramente que sí”.

Christian Horner Christian Horner celebró que M ax Verstappen se quede en Red Bull. (Foto: EFE)

Para responder a Wolff, a modo de broma, el director de la escudería donde también compite ‘Checo’ Pérez le ofreció la posibilidad de fichar a Verstappen, aunque no precisamente a ‘Mad Max’.

“Si él quiere un Verstappen para el próximo año, entonces supongo que Jos está potencialmente disponible”, agregó.

¿Qué dijo Verstappen sobre su contrato con Red Bull?

En una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Austria, que se realizará en el Red Bull Ring, Max señaló que está totalmente comprometido con Red Bull, escudería con la que tiene contrato hasta 2028.

Max Verstappen y el contrato con Red Bull se extendió hasta 2028. (Foto: EFE)

Sin embargo, quiere enfocarse en la temporada actual y la próxima, donde la parrilla cambiará considerablemente con el movimiento de varios pilotos.

“Tengo un contrato largo con el equipo, estoy muy contento donde estoy y, como he dicho antes, nos estamos centrando también ya en el próximo año con cosas que podemos implementar en el coche”, aseguró.