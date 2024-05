‘Me lo temía’: Jos Verstappen, pesimista sobre el futuro de Red Bull tras la salida de Adrian Newey

“Todos nuestros mejores momentos de los últimos veinte años han tenido lugar con Adrian al mando técnico”, publicó Red Bull en al anuncio de la salida de Adrian Newey que será efectiva en el tercer trimestre del 2025. El mensaje no fue una sorpresa sino la confirmación de las especulaciones que crecieron en las últimas semanas y que ponen en duda el panorama para la escudería, al menos así lo ve Jos Verstappen, padre del piloto neerlandés.

El arranque del 2024 no ha sido asunto sencillo para Red Bull, aunque en la pista Verstappen ha hecho valer el dominio y se encamina al tetracampeonato de Fórmula 1 y ‘Checo’ Pérez ha mejorado considerablemente su desempeño, las polémicas fuera de la pista han acaparado la atención.

Tras las acusaciones contra Christian Horner por conductas inapropiadas y la resolución de la investigación que lo absolvió, uno de los principales críticos a la gestión de crisis por parte de Red Bull ha sido Jos Verstappen. Ahora, tras la salida de Adrian Newey, pieza clave también en la carrera de Max, hizo un diagnóstico nada optimista.

¿Qué dijo Jos Verstappen sobre la salida de Adrian Newey?

Para el Telegraaf, Jos Verstappen reiteró lo que dijo hace unos meses entre la polémica: “El equipo corre peligro de desmoronarse” y añadió: “Es lo que me temía a principios de año. Para la paz interna, es importante que las personas clave permanezcan a bordo. Hoy no es el caso”. El padre del tricampeón hizo énfasis no solo en la partida de Newey, también en los rumores sobre el supuesto despido a Helmut Marko.

“Para el futuro eso no es bueno”, advirtió Jos y sus palabras resuenan porque ha sido precisamente en este arranque cuando se ha hablado de la posibilidad de una salida anticipada de Max Verstappen. El piloto ha dejado clara su prioridad: “Para mí lo importante ahora es que haya paz en el equipo”, reiteró hace unos días, cuando dijo que sentía que la calma regresaba al equipo tras un agitado inicio.

¿Quién es Jos Verstappen?

Jos Verstappen es un expiloto neerlandés de Fórmula 1 y padre del también piloto Max Verstappen. Nació el 4 de marzo de 1972 en Montfort, Países Bajos.

Comenzó su carrera en el automovilismo en karting a los ocho años. Fue campeón junior en su país en 1984. Ganó dos títulos europeos y varios internacionales. Años más tarde fue campeón europeo en Fórmula Opel Lotus y también ganó el Campeonato de Alemania de Fórmula 3 en 1993.

Debutó en la F1 en 1994 con la escudería Benetton; fue compañero de Michael Schumacher. Compitió en 107 Grandes Premios, en los cuales consiguió solo dos podios y sumó un total de 17 puntos. Actualmente está involucrado en la carrera de su hijo y se ha convertido en un personaje incómodo para el director del equipo, Christian Horner.