Uno de los ‘lazos’ de ’Checo’ Pérez con Ayrton Senna: ¿Quién es Josef Leberer y cómo los ‘une’?

Blast from the past! @F1MikaHakkinen reunido con el McLaren MP4/13 de 1998. Feliz luego junto a su ex-fisio @MarkArnallF1 y Josef Leberer. Este chasis ya no tiene el tercer pedal que fotografió @F1Photographer, frenaba la rueda trasera que conviniera. Tiempos aquellos! pic.twitter.com/xZ4EZaeSNE