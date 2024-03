‘Checo’ y ‘Pajarote’: Así ha sido la relación de Sergio Pérez y Hugh Bird por radio, de regaños a elogios

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez suele ponerle su toque tapatío a las conversaciones en radio desde su monoplaza, desde ahí ha hecho bromas y pleitos. En su tiempo en Red Bull hay un personaje que se ha vuelto (a veces tristemente) célebre: Hugh Bird, mejor conocido en español latino como ‘Pajarote’, a quien ha regañado varias veces.

Esta temporada ‘Pajarote’ se volvió protagonista de varios videos y memes en redes sociales, luego de que ‘Checo’ le llamó la atención varias veces en el Gran Premio de Baréin por hablar demasiado bajo durante la carrera:

Luego, en la segunda carrera en Arabia Saudita, ‘Checo’ tuvo otros pequeños problemas con el ingeniero, ya que luego de tener problemas con el viraje en alta velocidad le pide ayuda al equipo y nadie le contesta, por lo que vuelve a comunicarlo: “Tengo mucho problema en el viraje a alta velocidad”.

Ante la insistencia, Bird contesta: “Nosotros no podemos controlar el viraje a alta velocidad, tú tienes que controlarlo”. Pero poco después ‘Pajarote’ le dio indicaciones para ese problema.

El otro tropezón de Bird este fin de semana fue que le informó cinco minutos después a ‘Checo’ la penalización que le dieron por salida arriesgada de pits.

¿Quién es Hugh Bird, el ingeniero de ‘Checo’, y qué estudió?

Hugh Bird es ingeniero de carrera en Red Bull Racing y Red Bull Technology desde hace casi 12 años, es egresado de University of Cambridge, donde se especializó en Ingeniería Mecánica y de Fluidos.

‘Pajarote’ comenzó como especialista en rendimiento de simuladores, trabajó para el auto de Max Verstappen en 2018 y en 2021 ascendió como ingeniero de carrera de ‘Checo’, es su principal contacto con el equipo mientras está en la pista, por lo cual le da indicaciones y es la voz que se oye cada vez que lo llaman a cambiar neumáticos: “Box, box”.

No es la primera vez que él tiene momentos virales en internet, el año pasado en Baréin se difundió un video donde ‘Pajarote’ ignora al mexicano, quien quiere chocar el puño con él después de su victoria.

Sin embargo, Pérez no siempre lo regaña, también ha finalizado carreras con la frase “Bien hecho, Pajarote”, mientras que Bird también lo ha felicitado, como en el Gran Premio de Azerbaiyán 2023, cuando le dijo “Rey de las calles”.

Bird habló en el podcast Talking Bull sobre su trabajo y su relación con ‘Checo’, afirmó que discuten y analizan los malos momentos después de las carreras:

“Creo que eso es algo que nos hace muy a prueba de balas porque hemos tenido momentos difíciles en nuestra historia de tres años, pero de alguna manera siempre logramos salir de ellos con mucho éxito, así que creo que es una buena dinámica en ese sentido”.

Pérez fue quien le puso el apodo de ‘Pajarote’ y mencionó en dicho podcast que conecta bien con Bird, ya que mientras otras personas no entienden lo que quiere decir por radio, él sí lo hace; a lo cual su ingeniero respondió: “eso es lo que tú crees, pero siempre le pregunto a Woody qué dijite”.

“Tenemos una forma de vida muy similar, tenemos una edad similar y un estilo de vida similar. Ambos somos hombres de familia, por lo que pasamos por los mismos problemas y los mismos placeres”, agregó Pérez.

Las conversaciones de ‘Checo’ por radio: De bromas a casi sanciones

En su tiempo en Fórmula Uno, ‘Checo’ ha dado momentos para recordar en el podio y por radio, como la vez que en el Gran Premio de Japón 2011 bromeó a su ingeniero en Sauber: “Estoy perdiendo potencia, pierdo potencia, pierdo potencia”.

En ese entonces, su angustiado equipo le rogó que siguiera empujando y al cruzar la bandera a cuadros el tapatío añadió que solo estaba bromeando.

En Red Bull algunas de sus comunicaciones han sido más tensas, como cuando en el Gran Premio de Austria 2023 tuvo un duelo con su compañero Max Verstappen: “Él me empujó fuera de la pista, ¡qué demonios!”, dijo el neerlandés; “¿Qué está mal con Max?”, comentó Pérez.

Sus comentarios por radio casi le cuestan una sanción en el Gran Premio de Abu Dhabi 2023, cuando cuestionó a los comisarios luego de ser penalizado y quedar fuera del podio: “Los comisarios son una broma. No me lo puedo creer. Han sido muy malos este año, pero esto es una broma”.

Otras comunicaciones se han vuelto una marca para el tapatío, como cuando gritó: “This is the mexican Way (este es el estilo mexicano)”.