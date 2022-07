Curioso y perfeccionista: Así es Sebastian Vettel, el piloto que anunció su retiro de la F1

El piloto alemán Sebastian Vettel no solo es un corredor de carreras. El cuatro veces campeón, que se consolidó en la categoría de la Fórmula 1 como el más joven de la historia en lograrlo, considera que hay que pasar la batuta a las nuevas generaciones, por lo que anunció su retiro al final de esta temporada, en donde representa a la escudería Aston Martin.

Vettel considera que debe enfocarse en nuevos objetivos, como el de pasar mayor tiempo con su esposa y sus tres hijos, a quien quiere ver crecer. “Transmitirles mis valores, ayudarlos cuando se caen, escucharlos cuando me necesitan, no tener que despedirme y lo más importante poder aprender de ellos y dejar que me inspiren”, expresó en el video en el que dio la noticia.

A sus 35 años se lleva varios logros, además de sus cuatro títulos mundiales en 2010, 2011, 2012 y 2013, todos ellos con Red Bull, además de tres subcampeonatos. Cuenta con 53 victorias, 122 podios y 57 pole position. Su debut fue en el GP de Estados Unidos en 2007 con BMW Sauber; aunque después firmó con Toro Rosso (2008), Red Bull (2009-2014) y Ferrari (2015-2020).

Sebastian Vettel más allá de las pistas

“Me encanta este deporte, ha sido central en mi vida desde que tengo uso de razón. Pero, así como hay vida en el buen camino, también hay mi vida fuera del camino. Ser piloto de carreras nunca ha sido mi única identidad. Creo mucho en la identidad por quiénes somos y cómo tratamos a los demás, más que por lo que hacemos”, explicó por medio de un video.

Él mismo se describe como una persona curiosa, obsesionada con la perfección y tolerante, por lo que siempre busca luchar por la igualdad de derechos, como cuando se pronunció a la apertura a la comunidad LGBT+ al deporte.

“Me encanta estar al aire libre y amo la naturaleza y sus maravillas. Soy terco e impaciente. Puedo ser realmente molesto. Me gusta hacer reír a la gente, me gusta el chocolate y el olor a pan fresco. Mi color favorito es el azul. Creo en el cambio y el progreso, y que cada poquito hace la diferencia. Soy optimista y creo que la gente es buena”, confió quien en sus tiempos libres apuesta por practicar snowboard, ciclomontañismo o natación.