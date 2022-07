Sebastian Vettel, cuádruple campeón de F1, se retira: ‘Mi mejor carrera está por venir’

Sebastian Vettel, que atesora cuatro campeonatos de Fórmula 1, se retirará al final de la temporada para pasar más tiempo con su familia, anunció este jueves el piloto alemán.

“Mi mejor carrera está por venir, creo en avanzar y seguir adelante. El tiempo es una calle de sentido único y quiero crecer con los tiempos. Mirar hacia atrás solo te ralentizará. Espero correr por pistas desconocidas y encontraré nuevos desafíos”, apuntó en su mensaje de despedida.

Vettel ganó sus cuatro títulos de la F1 con la escudería Red Bull entre 2010 y 2013. Su última victoria en un gran premio fue al volante de un Ferrari en 2019.

Esta temporada, a bordo de su monoplaza de Aston Martin, no ha podido pasar de un sexto puesto.

“La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensando en ello”, afirmó Vettel. “A final del año quiero tomarme algo más de tiempo para reflexionar en qué me voy a centrar a continuación; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia”.

Vettel destacó que el deporte ha sido parte central de su vida, pero ser piloto nunca ha sido su única identidad. Y contó algunos detalles sobre su personalidad y sus preferencias.

“Soy Sebastian, padre de tres hijos y esposo de una mujer maravillosa. Soy curioso y me fascilan fácilmente las personas apasionadas. Estoy obsesionado con la perfección (...) Me encanta estar al aire libre y amo la naturaleza y sus maravillas. Soy terco e impaciente. Me gusta hacer reír a la gente, me gusta el chocolate y el olor a pan fresco. Mi color favorito es el azul”, contó.

El piloto refirió que tiene otros intereses fuera de la Fórmula 1 y que su pasión por las carreras es algo que requiere mucho tiempo.

“Mis objetivos han pasado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver crecer a mis hijos, transmitirles mis valores, ayudarlos cuando se caen, escucharlos cuando me necesidan, no tener que despedirme y lo más importante: poder aprender de ellos y dejar que me inspiren”, comentó.