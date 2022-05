Sebastian Vettel analiza dejar la F1 por el cambio climático: ‘Me preocupa el futuro’

El cuatro veces campeón mundial Sebastian Vettel admitió que se ha cuestionado si debería retirarse de la Fórmula 1 en medio de las preocupaciones sobre el cambio climático.

Hablando en una entrevista con la BBC, el piloto de Aston Martin, de 34 años, dijo que es un ‘hipócrita’ por promover su campaña ambiental mientras continúa compitiendo en la F1.

Vettel usó una camiseta antes del Gran Premio de Miami inaugural del fin de semana pasado que decía: “Miami 2060. Primer Gran Premio bajo el agua. Actúa ahora o nada más tarde”.

Vettel, ¿'hipócrita’ por participar en campañas ambientales?

Pero cuando se le planteó al alemán (que ganó cuatro títulos consecutivos con Red Bull entre 2010 y 2013) que compite en uno de los deportes que más gasolina consume en el mundo y se le cuestionó si eso lo convierte en un hipócrita, respondió: “Sí lo hace; lo hace y ustedes (la audiencia) tienen razón cuando se ríen porque hay preguntas que me hago todos los días”, respondió el piloto.

“No soy un santo pero estoy muy preocupado por el futuro”.

Los razonamientos de Vettel en torno al cambio ambiental

Vettel continuó: “Es algo que me pregunto (si debería correr en la Fórmula 1) y viajar por el mundo”.

“Es mi pasión conducir un automóvil y lo amo, y cada vez que me subo a un automóvil me encanta, pero cuando salgo del monoplaza pienso: ‘¿Es esto algo que deberíamos hacer, viajar por el mundo y desperdiciando recursos?’”, se cuestionó.

“Por otro lado, estamos entreteniendo a la gente y durante el COVID-19, fuimos uno de los primeros deportes en comenzar de nuevo. Cuando las cabezas de todos estaban a punto de explotar, había carreras de F1″.

“En términos de entretenimiento, hay deportes, cultura, comedia y mucha gente que no pudo actuar (durante la pandemia) se lo perdió, y si no tuviéramos esto en general, probablemente nos volveríamos locos”.

“Hay cosas que hago porque siento que puedo hacerlas mejor. ¿Necesito tomar un avión cada vez (que voy a una carrera)? No, no cuando puedo llevar un coche. Hay ciertas cosas bajo mi control y ciertas cosas que no puedo controlar”, explicó el piloto alemán.

Caminando hacia una competencia de F1 sostenible

El contrato de Vettel con Aston Martin expira al final del calendario récord de 23 carreras de esta temporada.

Los jefes de F1 han prometido que el deporte será impulsado de manera sostenible para 2026 y cero emisiones netas de carbono para el comienzo de la próxima década.