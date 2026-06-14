Capturan a agentes de Nayarit; son acusados de vender armas a criminales y corrupción

Tres de los cuatro agentes fueron señalados por cohecho.

Cuatro exintegrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Nayarit enfrentan procedimientos penales por presuntos actos de corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con información difundida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un comunicado, la institución informó que tres exagentes fueron vinculados a proceso por los delitos de amenazas y cohecho, mientras que un cuarto exelemento fue imputado por presuntamente intentar sobornar a policías investigadores cuando era indagado por una supuesta venta ilegal de armamento.

Según la Fiscalía, Gustavo Alonso ‘N’, Luis Armando ‘N’ y Roberto ‘N’ fueron investigados por las “comunicaciones que sostendrían con grupos delincuenciales y su probable responsabilidad penal en el delito contra la seguridad pública, en perjuicio de la sociedad”.

La institución señaló que los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio, cuando los tres exagentes fueron interrogados por personal ministerial.

Durante esas diligencias, agregó la fiscalía, los imputados habrían intentado frenar el avance de las investigaciones.

“Para inhibir la investigación amenazaron de muerte y ofrecieron 15 mil pesos para que se dejara de indagar”, indicó la Fiscalía de Nayarit.

Además, tras la audiencia correspondiente, un juez determinó vincular a proceso a los tres exservidores públicos.

Como medidas cautelares, Gustavo Alonso ‘N’ y Luis Armando ‘N’ deberán presentarse periódicamente a firmar, exhibir una garantía económica de 10 mil pesos y permanecer suspendidos temporalmente de sus funciones.

Asimismo, tienen prohibido acercarse a las instalaciones de la Fiscalía y a las víctimas del caso.

En contraste, Roberto ‘N’ permanecerá bajo prisión preventiva justificada.

La autoridad judicial consideró que existen riesgos de obstaculización del procedimiento y posibles afectaciones a las víctimas; también, fijó un plazo de un mes para el desarrollo de la investigación complementaria.

Agente activo de Nayarit también es acusado por la Fiscalía

En un expediente distinto, la Fiscalía informó que Francisco Javier ‘N’, quien al momento de los hechos aún se desempeñaba como agente activo de la AIC, fue imputado por el delito de cohecho.

De acuerdo con la versión oficial, el exagente era investigado por la presunta “venta de armas de uso exclusivo del Ejército a una persona detenida y vinculada a una red delincuencial”.

Francisco Javier 'N' es uno de los agentes señalados por cohecho. (Fiscalía de Nayarit)

La dependencia sostuvo que, durante una diligencia realizada el 9 de junio, el imputado “ofreció dinero a los agentes con la finalidad de evitar el ejercicio de sus funciones y la continuidad de los actos de investigación”, motivo por el cual fue detenido en flagrancia.

Durante la audiencia inicial, un juez calificó como legal la detención y se formuló imputación por cohecho.

La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional de 144 horas para resolver su situación jurídica, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo 16 de junio.

Mientras tanto, permanecerá sujeto a prisión preventiva justificada.