Se hacían pasar por la FGR: Detienen a banda que asaltó empresa y secuestró a mujer en Querétaro

Una banda de asaltantes se hizo pasar por agentes de la FGR para asaltar una empresa extranjera en Querétaro.

Autoridades de Querétaro detuvieron a siete sujetos que presuntamente se hicieron pasar por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) para asaltar una empresa de capital extranjero, en la cual también privaron de su libertad a una mujer.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el asalto ocurrió en una empresa ubicada en el municipio de Colón, sobre la carretera estatal 100.

Se supo que varios sujetos que vestían ropa negra arribaron a las instalaciones de la empresa y se ostentaron como elementos de la Fiscalía General de la República para poder ingresar.

Una vez que lograron entrar a la empresa, los sujetos intimidaron a los trabajadores administrativos, a quienes despojaron de diversas pertenencias, entre ellas teléfonos celulares, equipo diverso y sistemas de videovigilancia.

Durante el asalto, la banda criminal secuestró a una mujer y acto seguido abandonaron el lugar a bordo de varios vehículos.

Vestidos de negro y simulando ser agentes de la FGR, los agresores irrumpieron en instalaciones de una empresa en Colón. (Fiscalía y Policía Estatal de Querétaro)

Persecución en Querétaro termina con detención de falsos agentes de la FGR

Las autoridades fueron alertadas por los afectados sobre el violento asalto y el secuestro de una mujer, por lo que de manera inmediata se desplegó un operativo de búsqueda de los asaltantes por distintos puntos de Querétaro.

Los delincuentes fue capturados luego de una persecución policial que inició en el municipio de Colón y que concluyó en San Juan del Río, en los límites de Querétaro y el Estado de México.

La Policia Estatal de Querétaro, informó que sobre la autopista México–Querétaro, a la altura del kilómetro 163+500, en San Juan del Río, fueron interceptados varios de los vehículos presuntamente utilizados durante el asalto a la empresa.

En el lugar fueron aseguradas una camioneta Ford Raptor en color naranja y sin placas de circulación; una camioneta Chevrolet Captiva negra; una camioneta RAM gris y una motocicleta blanca.

Además, fueron detenidos tres hombres y una mujer, quienes se identificaron como elementos de la Fiscalía General de la República.

El despliegue policial continuó y de manera paralela, mediante solicitudes de colaboración institucional, autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México lograron ubicar y detener a otras tres personas presuntamente relacionadas con el mismo grupo criminal.

La banda operaba en Querétaro, Edomex y la CDMX, donde autoridades lograron ubicar y detener a sus integrantes. (Fiscalía y Policía Estatal de Querétaro)

Rescatan con vida a mujer secuestrada y desarticulan banda criminal

Las autoridades de Querétaro informaron que la mujer privada de su libertad fue localizada con vida y trasladada a instalaciones especializadas, donde recibe atención médica, psicológica y acompañamiento integral conforme a los protocolos de protección a víctimas.

En el operativo para la captura de la banda criminal participaron elementos de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía de Querétaro, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Colón y de San Juan del Río, Policía Estatal de Querétaro, corporaciones de seguridad del Estado de México y Ciudad de México, así como instancias federales especializadas en combate al secuestro.

Por el momento, el nombre de la empresa afectada se ha mantenido reservado para no entorpecer las investigaciones en curso; sólo se supo que es una compañía de capital extranjero.

Las autoridades también mantienen reservada la identidad de la mujer privada de su libertad y posteriormente liberada con vida.

La Fiscalía General de Querétaro informó que las indagatorias continúan abiertas para establecer si existen más personas involucradas con esta banda criminal que fue desarticulada.

Asimismo, la Fiscalía informó que los detenidos serán presentados ante las autoridades competentes para definir su situación jurídica.