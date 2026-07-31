El GOAT: Saldo post Mundial

Ya terminado el Mundial, y con el virtual despido de las dos mayores figuras futbolísticas de la última década, me parece pertinente preguntar la opinión acerca de quién considera la gente que es el mejor futbolista de todos los tiempos, el GOAT, por sus siglas en inglés: the greatest of all time.

La encuesta nacional de El Financiero, realizada del 22 al 25 de julio, después de terminado el Mundial de la FIFA, incluyó esta pregunta: “De los siguientes, ¿a quién consideraría usted como el mejor futbolista de todos los tiempos?”. Se ofreció una lista de cuatro nombres: Pelé, Maradona, Messi y Cristiano Ronaldo, dejando la opción abierta de que nombraran a algún otro.

La encuesta arrojó resultados bastante claros en torno a una figura histórica del futbol que atrae la mayor proporción de apoyo: Pelé, quien obtuvo 39 por ciento de las menciones.

Detrás del brasileño, la encuesta ubica al portugués Cristiano Ronaldo, con 21 por ciento de las menciones; podría decirse que alrededor de la mitad de las obtenidas por Pelé.

Diego Maradona obtuvo 11 por ciento de las menciones; mientras que Lionel Messi captó 10 por ciento, por lo que el sondeo ubica a los dos argentinos en un empate estadístico por el tercer lugar, cada uno con una cuarta parte de las menciones del llamado Rey Pelé.

Yo era de la idea de que el GOAT es una impresión generacional, que a cada generación nos tocó ver a algún grande, o dos, en su época y que de ahí nos queda la idea del mejor.

Por lo mismo, siempre pensé que Pelé es el GOAT de los baby boomers y de las generaciones previas, mientras que Maradona fue el GOAT de la generación X, a la que pertenezco, y que los astros más recientes, como CR7 y Messi, son los GOAT de millennials y centennials.

Suena muy factible, pero los resultados de la encuesta no me dan la razón.

Pelé, quien jugó su último Mundial en 1970, en México, y quien ayudó a echar a andar la liga de Estados Unidos jugando para el Cosmos de Nueva York en los años 70, es casi unánimemente el GOAT de los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964; pero también es la primera preferencia de la generación X, por encima de Maradona.

Sorpresivamente, Pelé también sobresale entre los millennials, por encima de Cristiano y Messi.

La generación X realmente no vimos jugar a Pelé salvo, quizás, en su etapa final, con el Cosmos, en partidos que casi no se transmitían en nuestro país, mientras que los millennials ya solamente lo pudieron ver en YouTube y otras redes sociales, a manera de reel o video.

Pero lo más sorprendente es que Pelé también destaca entre la generación Z, al empatar con Cristiano Ronaldo como el GOAT para esa generación. Pelé ha trascendido a las generaciones, a pesar de que ya no lo vieron jugar.

Quizás en esta encuesta se refleja el ambiente de controversia en torno a la selección argentina que hubo en este Mundial, pero, si algo destaca, es que Messi no destaca. Quienes lo consideran el más grande de todos los tiempos son la mitad de quienes señalan a Cristiano Ronaldo, y aun entre los millennials le gana el portugués.

El GOAT no se define por encuesta, me dirán, pero la encuesta refleja el sentir popular hacia quienes lideran en datos como el número de títulos, campeonatos, premios, goles y otros indicadores de gloria.

Por otro lado, la definición de un GOAT puede ser muy injusta, ya que el futbol nos ha deleitado a las distintas generaciones con un generoso número de jugadores que se recuerdan por su estilo, su efectividad, su agresividad, su estética y elegancia, por algún gol inolvidable o alguna emoción que nos lleva a incluirlos dentro de un grupo de futbolistas que marcaron época, desde antes de Johan Cruyff hasta después de Ronaldinho, incluidos, por supuesto, los astros en ascenso que acabamos de ver en este Mundial y que ya empiezan a juntar guirnaldas de oliva.

Habrá que hacer una encuesta similar sobre el GOAT mexicano, con una lista en la que tendríamos que definir bien quién acompaña a Hugo Sánchez.

Por lo pronto, y para mi sorpresa, el GOAT no parece ser tan generacional como yo creía. Pelé sobresale como el más grande para las cuatro generaciones que nacieron en los últimos 80 años, incluidas, sorpresivamente, las generaciones digitales más jóvenes.

Cristiano Ronaldo se ubica en el segundo lugar, aun sin haber ganado un Mundial, pero sí con muchos otros logros en su haber.

Maradona y Messi aparecen empatados en tercer lugar en una encuesta sobre el GOAT que habrá que ir actualizando de vez en cuando.