FGR atrae el caso de la periodista Roxana Guzmán tras más de una semana de su desaparición

La periodista Roxana Guzmán permanece desaparecida desde el 2 de junio, cuando se viralizó un video de su secuestro.

El caso de la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) para su investigación, afirmó la Fiscal General del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

A más de una semana de haber sido sustraída con violencia desde su domicilio, indicó que se hicieron las diligencias correspondientes, pero que la FGR ejecutó la facultad de atracción que se encuentra contemplada en la ley.

“Se hicieron todas las diligencias correspondientes, entrevistas, dictámenes respectivos y por supuesto la búsqueda, pero nos notificaron el día de antier me parece que en la tarde, la atracción por parte de la FGR, entonces atraen la carpeta la FGR, la fiscalía especializada de la FGR y el día de hoy se está entregando. Me parece que ya la entregaron esta carpeta en la Ciudad de México”, indicó.

La Fiscal precisó que hasta el momento no hay ninguna persona que se encuentre detenida por este caso, luego de que a través de redes sociales se difundiera que había entre cuatro y seis personas que habían sido puestas a disposición de un juez de control.

“En el caso de Roxana no, no hay detenidos”, sentenció.

Señaló que en la investigación local se seguían dos líneas de investigación de las que no se había descartado ninguna, aunque no precisó cuáles eran las mismas.

Además, sostuvo que a pesar de que será la FGR quien realice la investigación, se estará colaborando con las autoridades federales, puesto que en algunas detenciones o imputaciones que se hacen a través de la fiscalía regional de la zona se puede obtener alguna información al respecto.

“Continuamos, estamos muy pendientes porque al final del día si bien hubo muchas especulaciones respecto a que había aparecido, respecto a que si había habido detalles, etcétera, nosotros tenemos que verlo todo en un contexto”, comentó.

En cuanto al asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez, ocurrido en Poza Rica, afirmó que se está haciendo la investigación y que se solicitaron unos videos que circulan en redes sociales en baja calidad donde se le puede ver corriendo y a una persona tras él. Además, dijo que se investiga en su teléfono si concertó alguna reunión.

La Fiscal afirmó que él contaba con medidas de seguridad luego del asesinato de otro periodista en enero, Carlos Castro, en cuyo caso hay dos órdenes de aprehensión que se están intentando ejecutar.