Prioriza Nubank consolidar el mercado en América Latina

Entre los principales objetivos que tiene Nubank en América Latina está consolidarse en los países donde opera, entre los que destaca México al estar a punto de entrar al sistema bancario; no obstante, en el mediano plazo la estrategia de expansión fuera de la región tomará mayor relevancia.

En entrevista con El Financiero, Livia Chanes, recién nombrada CEO de la institución financiera digital para América Latina, detalló que se tiene el propósito de ser la banca digital global más grande y para eso empiezan en la región. Después, en el mediano plazo, podrán dirigirse a otras naciones.

“Por ahora, nos vamos a enfocar en estos cuatro mercados: tenemos mucho espacio para crecer en Brasil, en México, en Colombia y también empezar a operar en los Estados Unidos. Estamos súper enfocados en garantizar que nuestras franquicias de Latinoamérica están súper fuertes”, afirmó durante su visita a nuestro país.

Específicamente sobre México, resaltó que tener una licencia bancaria le da a Nubank una solidez y una imagen más fuerte en toda la región. Además, el mercado mexicano es el primero en el que consiguen esta figura, lo que les dará la oportunidad de ofrecer más productos a partir del próximo 6 de agosto.

Recordó que en Brasil están cerca de tener la licencia bancaria, luego del acuerdo para adquirir Banco Porto Real de Investimentos; sin embargo, reconoció que en México es más relevante entrar al sistema bancario por las limitaciones que tenían para ampliar su oferta.

De hecho, sostuvo que el mercado mexicano tiene características clave para el crecimiento de las finanzas digitales. Resaltó que hay una serie de acciones del gobierno para incentivar la digitalización del dinero entre la población a través de los pagos y, a la par, hay nuevos participantes con soluciones innovadoras que provocarán un cambio en los hábitos de los consumidores.

“Si comparamos con Brasil, que es el mercado al que estoy más acostumbrada, hay un espacio gigante para aumentar la penetración de tarjetas de crédito, de pagos digitales. También la penetración de crédito está todavía baja comparada con otros mercados. Es un momento muy especial”, resaltó la ejecutiva.

Reiteró que, a pesar de los cambios operativos, la esencia con la que nació Nubank se mantiene. “La imagen que la gente tiene de una banca en Latinoamérica es normalmente un poco pesada, negativa. La propuesta de valor que NU intenta desarrollar en toda la región de transparencia, de simplicidad, de inclusión, no cambia. Esta promesa en realidad se fortalece”.

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

Livia Chanes también es CEO de Nubank Brasil. Los equipos de México, a cargo de Armando Herrera; y de Colombia, con Marcela Torres al frente, le reportarán directamente en un momento en el que la compañía supera los 135 millones de clientes a nivel global.

Este equilibrio en cuanto a género se refleja en una de las misiones que tienen sobre la inclusión y la diversidad. “La mitad más o menos de nuestros clientes son mujeres. Entonces es natural que nosotros tengamos también representantes mujeres en nuestro liderazgo”, dijo.