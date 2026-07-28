Sismo magnitud 7.1 sacude Japón y activan alerta por tsunami: Epicentro fue en Kumamoto

El sismo en Japón provocó la movilización de autoridades y la alerta a la población en las costas por la alerta de tsunami.

Un terremoto en Japón, donde se ubica el cinturón de fuego, de magnitud preliminar 7.1 sacudió la localidad de Kumamoto, en la principal isla meridional llamada Kyushu, a última hora de la tarde del martes, y provocó un aviso de tsunami, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

La agencia emitió el aviso de tsunami para la cercana bahía de Ariake, en las costas occidentales de Kumamoto, unos 900 kilómetros al suroeste de Tokio.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en un mensaje publicado en X, instó a los residentes a evitar la costa donde se pronosticó un tsunami de hasta 1 metro (3 pies). Dijo que su gobierno ha establecido un grupo de trabajo para recopilar información, evaluar posibles daños y prepararse para operaciones de rescate si fuera necesario.

“Estamos poniendo las vidas de las personas como la máxima prioridad”, dijo Takaichi, instando a los residentes en las zonas fuertemente sacudidas a tener precaución ante la posibilidad de fuertes réplicas.

Todavía no hay información sobre daños o víctimas del sismo, aunque la cadena pública de televisión NHK muestra imágenes de algunos incendios activos y daño en carreteras.

Según NHK, los servicios de emergencias han recibido numerosas llamadas tras el temblor. Las centrales nucleares de la zona, sin embargo, no registraron incidentes.

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón dijo que no se encontraron anomalías en tres centrales nucleares cercanas a causa del sismo.

Kumamoto fue golpeada por un terremoto mortal en 2016 que dejó más de 50 muertos, mil 800 heridos y decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas.

Japón, ubicada sobre el cinturón de fuego responsable de múltiples terremotos

Japón se asienta sobre el llamado cinturón de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

Este cinturón afecta a países con costas en el Océano Pacífico, incluido México, que en días recientes tuvo un sismo magnitud 7.4 cerca de las costas de Chiapas, uno de los más fuertes desde el catastrófico terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Con información de EFE.