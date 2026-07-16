La ‘guerra fría’ de la IA: China y Rusia arman bloque para combatir a EU

Las potencias mundiales ahora se enfocan en la gobernanza global que representa la IA.

Veintinueve países, entre ellos Rusia, se han adherido a la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, liderada por China, a medida que el plan de Pekín para competir con Estados Unidos por la influencia en el desarrollo de la inteligencia artificial comienza a tomar forma.

La lista incluye a importantes economías emergentes y en desarrollo del Sur Global, como Kazajistán, Indonesia, Pakistán y Laos, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicado este jueves.

Representantes de estos países firmaron el acuerdo como miembros fundadores en Shanghái, indicó el ministerio, sin revelar nombres del resto de los miembros.

La organización, con sede en Shanghái, tiene como objetivo promover la cooperación internacional en inteligencia artificial y garantizar que la tecnología se desarrolle de manera beneficiosa, segura y equitativa, según informó el ministerio.

¿Qué sabemos de la Conferencia Mundial de IA en Shanghái?

El anuncio se produce antes del inicio de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái.

La gobernanza global de la IA se ha convertido en un nuevo campo de batalla para las principales potencias mundiales, que consideran esta tecnología fundamental no solo para sus economías, sino también para su seguridad nacional.

La creación de WAICO representa, además, un momento decisivo para Pekín en la incipiente era de la diplomacia de la IA.

China busca posicionarse como defensora de los modelos de código abierto, comprometiéndose a compartir el crecimiento de la IA con otros países. Esto contrasta con el “Plan de Acción de IA” de Washington, que se hace eco del enfoque “Estados Unidos Primero” del presidente Donald Trump.

Países buscan promover uso seguro de la IA

El primer ministro chino, Li Qiang, anunció la creación de esta nueva organización global el año pasado, dando a entender que dicho organismo crearía un foro para reunir a los países con el fin de promover el uso seguro e inclusivo de la IA. Sin embargo, desde entonces, los detalles son escasos.

El ministro de IA y desarrollo digital de Kazajstán, Zhaslan Madiyev, afirmó que la creación de la organización marca un cambio “de las declaraciones a la colaboración práctica” y brindará a los países la oportunidad de ayudar a guiar la gobernanza mundial de la IA, al tiempo que garantiza que la regulación no frene la innovación.

“Hoy en día, las naciones compiten no solo por las tecnologías, sino también por el talento, la capacidad de procesamiento y los datos, así como por la oportunidad de ayudar a dar forma a las normas internacionales que rigen el desarrollo de la IA”, dijo Madiyev tras la ceremonia de firma.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán anunció su participación con anterioridad. Un funcionario brasileño familiarizado con el asunto confirmó la participación de Brasil.

El presidente chino, Xi Jinping, hará su primera aparición en la conferencia, lo que indica la creciente importancia que Pekín otorga a esta tecnología a medida que se intensifica su rivalidad con Estados Unidos.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, visita China desde el jueves hasta el lunes, donde se reunirá con Xi Jinping y asistirá a la conferencia sobre inteligencia artificial, según informó una portavoz del gobierno. El presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, también se encuentra en Shanghái, donde se reunió con el líder chino.