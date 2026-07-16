Marx Arriaga remata su casa: ‘Pasaron 6 meses sin recibir mi liquidación de la SEP’

Marx Arriaga acusó que un grupo de la SEP que promueve el neoliberalismo estuvo detrás de su salida de la comisión encargada de los libros de texto.

“No puedo más con los malditos intereses“: Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educactivos, acusó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) de no pagarle su liquidación, por lo que, dijo, tendrá que rematar su casa.

Marx Arriaga quien se mudó a Ciudad Juárez tras su complicada salida de la SEP, aseguró que sigue sin recibir su pago que le corresponde a derecho.

“Si alguien busca una casa en juaritos (Ciudad Juárez), estoy malbaratando el patrimonio que construí como maestro”, destacó.

Arriaga, quien tenía un sueldo superior a los 136 mil pesos en la SEP, dijo que prefiere que su hogar sea malbaratado a que caiga en las ‘manos’ de instituciones bancarias.

¿Por qué Marx Arriaga salió de la SEP?

El motivo fue un desacuerdo con una petición hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió más espacio para las heroínas mexicanas en los libros de texto gratuitos.

“Con Noemí (Juárez), nuestra subsecretaria de Educación Básica, nos pusimos de acuerdo para que se incorporara a las mujeres en la historia en los libros de texto porque la mayor parte de los libros de historia tienen a los héroes, pero no tienen a las heroínas (...) Marx Arriaga no estaba de acuerdo y ahí hubo” un primer desencuentro, explicó en su ‘mañanera’ del 16 de febrero.

Sheinbaum remarcó que el Gobierno de México estaba satisfecho con el trabajo hecho en los libros de texto. "Marx Arriaga es un muy buen funcionario"

Mario Delgado, secretario de Educación, ofreció al académico la posibilidad de integrarse al Servicio Exterior Mexicano como embajador en un país latinoamericano, propuesta que Marx Arriaga rechazó.

“Le comenté que había la posibilidad de que participara en otras áreas en la construcción del movimiento, que le pedíamos poder hacer una renovación dado que él no estaba de acuerdo en que se hiciera ningún cambio en los libros de texto, dado que desde su punto de vista, atentaba contra el obradorismo”, añadió.

Marx Arriaga no solo declinó la oferta de embajador, sino que también se atrincheró en sus oficinas en la sede de la SEP, ubicada en Avenida Universidad. El académico acusó a Mario Delgado de obedecer “llamadas desde arriba” para traicionar al magisterio.

El también activista contradijo a la presidenta Sheinbaum y aseguró que no tenía “ni un solo oficio” en el que se le hubiera pedido incluir más temás de género. Por el contrario, sostuvo que la subsecretaria Noemí Juárez pidió eliminar contenido relacionado con los 43 normalistas de Ayotzinapa o la matanza estudiantil de Tlaltelolco.

Marx Arriaga terminó su protesta en la SEP el 17 de febrero de este año, tras recibir un documento que hacía oficial su destitución como director general de Materiales Educativos.