Justicia para Arely: Niña de 10 años sufre ataque por parte de adolescente en Tabasco, Zacatecas

Una niña de 10 años fue víctima de intento de feminicidio y violación equiparada.

Arely, una niña de 10 años, fue atacada por un adolescente de 13 años el pasado 10 de julio en el municipio de Tabasco, Zacatecas. El menor fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de intento de feminicidio y violación equiparada agravada.

El adolescente es sujeto a proceso penal, según informó la Fiscalía General del Estado de Zacatecas.

Sin embargo, precisó que, al pertenecer al Grupo Etario 1 previsto en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la legislación vigente no contempla que pueda permanecer privado de la libertad, dado que solo tiene 13 años.

La institución subrayó que esta disposición legal “no significa que exista impunidad”.

Arely, víctima de intento de feminicidio en Zacatecas

La niña Arely fue víctima de violencia sexual y física cometida por otro menor de edad, un adolescente de 13 años. El incidente ocurrió cuando la niña salió de la escuela, el adolescente la interceptó y la llevó hacia un puente, donde la aventó y la arrastró hacia una huerta. Fue otro niño de la comunidad quien alertó haberla visto.

La abogada Julieta Garza, que representa a la familia de Arely, explicó que la niña sigue hospitalizada con un estado de salud reservado y crítico tras el ataque.

Ese 10 de julio, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas desplegó un operativo de apoyo aéreo para trasladar de urgencia a una niña de 10 años desde el Hospital Comunitario del municipio de Tabasco hasta el Hospital General de Zacatecas

El traslado se realizó a bordo de un helicóptero Black Hawk y de acuerdo con el reporte oficial, la menor se encontraba en estado estable, aunque delicado, debido a las lesiones que sufrió tras la agresión.

¿Cuál es la pena mínima por feminicidio?

Apenas el miércoles 15 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa de Ley para homologar las sanciones por feminicidio en México y la propuesta aún debe ser revisada en el Congreso federal. La iniciativa fija penas de 50 a 70 años de prisión por el delito de feminicidio, según las agravantes.

No obstante, ello solo aplica para personas mayores de edad, pues los menores no son juzgados de la misma manera.

El adolescente de 13 años, quien es presunto responsable del intento de feminicidio contra la niña Arely, se encuentra bajo custodia pero no está detenido.

La Fiscalía de Zacatecas explicó que el procedimiento continuará conforme a derecho y que el menor quedará sujeto a las medidas de supervisión y seguimiento que determine la autoridad competente, con la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

La Fiscalía también informó que mantiene coordinación con instancias especializadas para brindar atención integral a la víctima y a su familia.

Además, la institución dijo que en estas acciones participan la Subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, así como la Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas.

Asimismo, dio a conocer que estableció comunicación con Beatriz Olívar Espinal, responsable del programa federal Reconecta con la Paz, mediante el cual el adolescente fue incorporado a un proceso sociocognitivo orientado a su reintegración integral.