Feminicidio en Jalisco: Hallan sin vida a Karen Miranda Ayala, joven de 20 años reportada como desaparecida

Karen Miranda Ayala Torres fue vista por última vez el 6 de julio en la colonia El Panorámico II, en Tonalá.

Karen Miranda Ayala Torres, de 20 años, fue localizada sin vida tras permanecer desaparecida desde el pasado 6 de julio en el municipio de Tonalá, Jalisco. El hallazgo ocurrió luego de varios días de búsqueda por parte de sus familiares y de las autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la joven fue encontrado en un barranco ubicado sobre Camino a Colimilla, en las inmediaciones de la calle Prados de los Tulipanes, una zona de difícil acceso.

Debido a las condiciones del terreno, elementos del cuerpo de bomberos realizaron maniobras de rescate vertical para recuperar el cadáver.

Karen Miranda fue vista por última vez en la colonia El Panorámico II, en Tonalá. Tras su desaparición, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco emitió una ficha para solicitar el apoyo de la ciudadanía, mientras que familiares y amigos difundieron su fotografía en redes sociales con la esperanza de localizarla con vida.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo para practicar la necropsia correspondiente y determinar la causa de la muerte. De acuerdo con la información preliminar, el estado de evolución cadavérica impedía identificar a simple vista posibles lesiones, por lo que serán los estudios periciales los que establezcan las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo de Karen Miranda Ayala fue encontrado en un barranco de difícil acceso en Tonalá, Jalisco. (Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco)

Familiares despiden a la joven Karen Miranda Ayala

Tras confirmarse el hallazgo de Karen, familiares y amistades expresaron su dolor mediante mensajes publicados en redes sociales.

Su prima, Samanta Torres, quien participó activamente en la difusión de la búsqueda, escribió un mensaje de despedida en el que agradeció el apoyo recibido y lamentó la muerte de la joven. Otras personas cercanas también compartieron recuerdos y exigieron justicia por el caso.

“No sabes el dolor que estamos pasando por estos momentos mi flaquita, te vamos a extrañar muchísimo Miranda”, publicó Torres en sus redes sociales.

Fiscalía investiga el caso de Karen Miranda como feminicidio

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio y confirmó la ejecución de una orden de aprehensión contra un presunto implicado en la muerte de Karen Miranda Ayala.

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.