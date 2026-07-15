Feminicidios de Mónica Briseth y Pamela Yahaira en Nuevo León: Detienen a presuntos responsables

Esto sabemos sobre los feminicidios de Mónica Briseth y Pamela Yahaira, ambos ocurridos en Nuevo León.

Dos feminicidios registrados en menos de una semana en los municipios de Apodaca y Juárez encendieron las alertas por la violencia contra las mujeres en Nuevo León.

Ambos casos, que tienen como víctimas a dos jóvenes madres de familia, provocaron indignación entre la sociedad y movilizaron a las autoridades, quienes lograron la detención de dos presuntos responsables.

El primer caso corresponde al de Mónica Briseth Macías Vallejo, de 32 años, quien fue vista por última vez al descender de un vehículo e ingresar a un domicilio en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer acudió a ese lugar tras acordar un encuentro con un hombre que, según familiares de la víctima, llevaba varios años insistiendo en tener una relación con ella. Cuarenta y ocho horas después, su cuerpo fue localizado sin vida dentro del mismo inmueble.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio. Conforme avanzaron las indagatorias, agentes ministeriales lograron identificar y detener a una persona, quien ya fue puesto a disposición de un juez para enfrentar el proceso penal correspondiente.

El segundo crimen ocurrió en el municipio de Juárez, donde Pamela Yahaira Alvarado, de 25 años, fue atacada de manera brutal. De acuerdo con la investigación ministerial, el agresor presuntamente la golpeó, le roció gasolina y posteriormente le prendió fuego, provocándole quemaduras en gran parte del cuerpo.

Las investigaciones permitieron a la Fiscalía establecer la identidad del presunto responsable del ataque, quien también fue detenido en las últimas horas. Las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación para judicializar el caso y esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Ambos feminicidios han causado consternación en Nuevo León, no sólo por la violencia con la que fueron cometidos, sino porque Mónica Lizeth y Pamela Yahaira eran madres de familia, dejando a sus hijos en condición de vulnerabilidad. Colectivos de mujeres y organizaciones civiles han exigido que ambos casos sean investigados con perspectiva de género y que se garantice justicia para las víctimas.

Con estos hechos, Nuevo León suma al menos siete feminicidios en lo que va del año, una cifra que mantiene la preocupación de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, las cuales han insistido en reforzar las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia para frenar la violencia feminicida en la entidad.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que las investigaciones continúan en ambos casos para fortalecer las acusaciones contra los detenidos y determinar si existen más personas involucradas. Mientras tanto, las familias de las víctimas demandan que los responsables reciban la máxima sanción prevista por la ley y que estos crímenes no queden impunes.

Feminicidio de Mónica Briseth en Apodaca

Mónica Briseth fue hallada sin vida el 13 de julio, luego de que fuera reportada su desaparición el 11 de julio en Apodaca, según la ficha de búsqueda de la Fiscalía de Nuevo León.

De acuerdo con la hermana de la joven, Johana, quien es citada en medios locales al respecto del feminicidio, Servando ‘N’ era conocido de Mónica desde la infancia. El testimonio indica que el sujeto la acosaba e insistía en tener una relación con ella, por lo que Mónica intentó hablar con él.

Autoridades detuvieron a Servando ‘N’ como presunto involucrado en el caso de feminicidio.

Feminicidio de Pamela Yahaira

El 10 de julio, Pamela Yahaira, de 25 años, salió con una persona que conoció a través de redes sociales. De acuerdo con la organizaciones We R Women on Fire, Pamela fue llevada a una quinta, donde fue atacada. Fue hallada con vida en la vía pública y llevada al Hospital General de Juárez, pues presentaba quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo. No sobrevivió a las lesiones.

Sin embargo, antes de fallecer, Pamela pudo dar testimonio a las autoridades y apuntó que fueron dos personas quienes la rociaron con gasolina y le prendieron fuego.

Por este caso, la Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones lograron la detención de Héctor Hugo ‘N’, de 35 años. También fue detenida María de la Luz ‘N’, de 39 años.

Héctor Hugo ‘N’ es señalado como presunto generador de violencia, vinculado a un grupo delictivo independiente que opera en Monterrey, y es investigado por presuntamente participar en el ataque y feminicidio de Pamela Yahaira.