Tres adolescentes asesinan y prenden fuego a militar retirado en Mexicali

Los tres presuntos responsables podrían alcanzar penas que oscilen entre los 3 y 5 años en prisión si son encontrados culpables. (Cuartoscuro).

Tres adolescentes le quitaron la vida a un militar retirado que conducía un automóvil de plataforma DiDi en Mexicali, esto mientras este último los llevaba a un destino solicitado por los jóvenes.

Los menores de edad en cuestión no solo perpetraron el homicidio disparándole en la cabeza al hombre cuando conducía, también registraron en sus teléfonos celulares el momento en que se deshacen del cadáver, escuchándose risas de fondo mientras graban.

La desaparición de Flaviano López Martínez, de 50 años de edad, se reportó el 9 de julio, y fue hasta el fin de semana del 11 cuando se localizó su cuerpo calcinado.

A la par del hallazgo, también se dio con el paradero de los tres presuntos responsables, los cuales podrían alcanzar penas que oscilen entre los 3 y 5 años en prisión si son encontrados culpables.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC), María Elena Andrade Ramírez, fue la que confirmó la detención de los adolescentes. Este caso conmocionó a la sociedad bajacaliforniana.

“Fue solicitado su servicio por una de las menores para que los trasladarán de Villa Verde a la colonia Satélite para ir a convivir con unos amigos, ella en compañía de su hermano y de un tercer joven, ella de 16, su hermano de 15 y un amigo de ellos de 13 años abordaron el vehículo, él (conductor) tomó ese viaje y en el trayecto le disparan a sangre fría en la cabeza con un arma de fuego que traía”, apuntó la fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez.

Tras el homicidio, los menores de edad se llevan el cuerpo a un terreno con matorrales en la colonia Villas del Colorado, donde desnudan al occiso y realizan el ocultamiento de la víctima.

“Fue un uso de violencia y una humillación inclusive del cuerpo, una falta de respeto, lo tiran, lo incendian, bromean inclusive, hacen bromas macabras estando ahí con el cuerpo y finalmente logran prenderle fuego, posteriormente en ese mismo vehículo de él se lo llevan y aparecen muy a gusto en una colonia dando la vuelta en el vehículo”, concluyó Andrade Ramírez.