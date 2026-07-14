DEA apunta una ‘conexión mortífera’ entre gobierno mexicano y cárteles: ‘Son la misma cosa’

La DEA apuntó que hay funcionarios corruptos en México que tienen vínculos con el narco.

Terry Cole, titular de la Administración de Control de Drogas (DEA), aseguró que existe una “conexión mortífera” entre organizaciones criminales y funcionarios corruptos en México. El funcionario estadounidense aseguró que combatir esa colusión es una prioridad.

“En la DEA, la aplicación de la Ley es nuestro pilar fundamental. Nosotros desplegamos todo el peso de esta agencia a la lucha contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores, el suministro químico y cualquier individuo que lucre envenenando a los ciudadanos estadounidenses”, aseguró y dijo que ello incluye la “conexión mortífera” entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano.

“Ellos son una y la misma cosa. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”, agregó.

La declaración de Cole sucedió el lunes durante la inauguración de la cumbre en contra de las adicciones y el fentanilo, que se celebra entre el 13 y 16 de julio, en Orlando, Florida.

El titular de la DEA aseguró que el objetivo del encuentro que se realiza esta semana es mejorar el modelo que las comunidades pueden adoptar, replicar y ampliar.

“Proteger a los estadounidenses requiere aplicación de la ley, educación, prevención, tratamiento, recuperación y acción comunitaria en conjunto. Así es como salvamos vidas. Así es como construimos una América libre de fentanilo”, insistió.

Destacó que desde el comienzo de la administración Trump, la DEA ha incautado más de 568 millones de dosis potencialmente letales de fentanilo.

“Esta es en parte la razón por la que esta cumbre es importante. Al estar aquí juntos, enviamos un mensaje claro al pueblo estadounidense, a Washington y a los cárteles de que la seguridad y la salud de nuestro pueblo estadounidense no están a la venta”, advirtió.

“Les decimos a nuestros hijos que vale la pena luchar por ellos. Les decimos a las familias que han perdido a seres queridos que su dolor no será olvidado. Les decimos a las personas que luchan contra el consumo de sustancias que sus vidas importan. Les decimos a los cárteles y a cada individuo que se beneficia de este veneno que los estadounidenses están unidos. Estados Unidos está observando y Estados Unidos está contraatacando. No estamos aquí simplemente para hablar sobre la crisis del fentanilo, estamos aquí para exigir acción”, concluyó.

En febrero del año pasado, el presidente estadounidense Donald Trump designó a diversos cárteles mexicanos como terroristas. A la lista en donde se encuentran organizaciones como Hamas, se sumó el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.