Agua turbia en Guadalajara: Proponen exentar del pago a familias afectadas

Entre las colonias que podrían acceder al beneficio de no pagar agua debido a la mala calidad de esta, se encuentran la zona Centro, Americana, Analco, Jardines Alcalde y San Andrés, en Guadalajara. (Cuartoscuro).

Una iniciativa presentada por integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco propone exentar del pago del servicio de agua potable durante lo que resta de 2026 a alrededor de 200 mil familias del Área Metropolitana de Guadalajara afectadas por el suministro de agua turbia, con sedimentos o mal olor.

De aprobarse, la medida beneficiaría a cerca de 750 mil personas que habitan en alrededor de 200 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, donde se han reportado problemas en la calidad del agua, situación que, según los promoventes, representa aproximadamente el 25 por ciento de la red de distribución del SIAPA.

La propuesta fue firmada por las diputadas Claudia Murguía Torres, Itzul Barrera Rodríguez, María del Refugio Camarena Jáuregui y Tonantzin Cárdenas Méndez, así como por los diputados Tonatiuh Bravo Padilla, Alejandro Puerto Covarrubias y Miguel de la Rosa Figueroa, integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso local.

Actualmente se encuentra en análisis dentro de ese órgano legislativo. El proyecto plantea reformar el Decreto 29848/LXIV/25 para ampliar los apoyos que en 2025 se otorgaron a habitantes de 60 colonias afectadas por el agua de mala calidad.

En esta ocasión, los legisladores proponen que el beneficio alcance a las familias de las colonias que actualmente presentan problemas en el suministro y que la exención se aplique de manera directa en el recibo correspondiente.

¿Qué argumentan los legisladores que piden exentar pago de agua en colonias de Guadalajara?

Los promoventes argumentan que la legislación estatal ya contempla mecanismos de condonación o subsidio por causas de fuerza mayor y sostienen que la problemática relacionada con la calidad del agua puede encuadrarse dentro de esos supuestos.

Asimismo, señalan que el derecho humano al agua establece que ésta debe ser salubre, aceptable, asequible y de calidad para consumo humano.

En la exposición de motivos se advierte que el suministro de agua con sedimentos, turbiedad o mal olor puede generar riesgos sanitarios, daños en instalaciones domésticas como tuberías, boilers, tinacos y aljibes, además de incrementar el gasto de las familias en la compra de garrafones, filtros y otros insumos, con costos estimados de entre 400 y mil 200 pesos mensuales.

Entre las colonias que podrían acceder al beneficio se encuentran la zona Centro, Americana, Analco, Jardines Alcalde y San Andrés, en Guadalajara; Constitución, Tabachines, Ciudad Granja y Lomas del Pedregal, en Zapopan; Colinas de Tonalá y El Zalate, en Tonalá; así como Rancho Blanco y Álamo Industrial, en San Pedro Tlaquepaque. La iniciativa también contempla a otras colonias que el SIAPA tenga identificadas con afectaciones en la calidad del agua.

Con información de Quadratín.