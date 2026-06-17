Que no te corten el agua: Promueven en Monterrey programa ‘Liquida Ahorra’ para garantizar el suministro

Con el programa 'Liquida Ahorra' quienes deben sus pagos ahorrarán hasta 50 por ciento por descuentos.

En medio del crecimiento acelerado continuo, en Monterrey, Nuevo León, mantener en funcionamiento la infraestructura de agua y drenaje se ha convertido en uno de los grandes desafíos urbanos.

Las redes hidráulicas, plantas de tratamiento, sistemas de distribución y mantenimiento constante requieren inversión permanente, pero también dependen de que exista una recaudación suficiente para sostener el servicio.

Ante esta situación, el Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey dio a conocer el programa ‘Liquida Ahorra’, una estrategia diseñada para ayudar a miles de familias a regularizar adeudos.

Eduardo Ortegón Williamson, director general de Agua y Drenaje de Monterrey, explicó, durante el arranque del programa en el municipio de Juárez, que el objetivo principal es ofrecer soluciones accesibles a usuarios domésticos que acumulan cuatro meses o más sin pagar su recibo de agua, y la iniciativa contempla descuentos superiores al 50 por ciento.

Pero más allá del apoyo económico inmediato, Eduardo Ortegón Williamson subrayó que la regularización también tiene un impacto directo sobre la capacidad del sistema para seguir creciendo y modernizándose.

Ortegón Williamson destacó que el pago de los usuarios no solamente cubre los costos operativos cotidianos, sino que permite financiar obras fundamentales para garantizar el suministro de agua en toda el área metropolitana.

“Estamos trabajando todos los días para mejorar la distribución, para cuidar mejor el agua, para invertir en infraestructura y para dar un servicio más eficiente”, señaló Eduardo Ortegón Williamson durante el evento.

Regularizar pagos atrasados

La estrategia busca regularizar más de 400 mil cuentas en municipios donde existe una mayor incidencia de atraso en pagos, entre ellos Juárez, García, Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Escobedo, Pesquería, Salinas Victoria y San Nicolás.

Con esta nueva edición de ‘Liquida Ahorra’, Eduardo Ortegón Williamson señaló que busca no solo recuperar cuentas rezagadas, sino también fortalecer la capacidad operativa de Agua y Drenaje de Monterrey en un momento donde el abastecimiento de agua continúa siendo uno de los temas más importantes para el desarrollo urbano de Nuevo León.