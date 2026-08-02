La historia detrás del plan para vender acciones del Mundial, el ‘gol’ que acabó en ‘fuera de lugar’

El plan de la FIFA para vender acciones del Mundial involucra a Gianni Infantino, Joshua Kushner y a familiares del presidente Donald Trump.

Antes de ‘anular el gol por fuera de lugar’, Gianni Infantino sacudió al futbol con su plan de vender acciones del Mundial. La ‘jugada’, que parecía un gol cantado hasta la ‘revisión del VAR’, comenzó en una reunión del presidente de la FIFA con Joshua Kushner, el inversionista de capital de riesgo con vínculos familiares con Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Las conversaciones de Kushner con Infantino se centraron en encontrar formas para que la FIFA maximizara los ingresos de sus activos comerciales, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada.

Durante las conversaciones convergieron al menos tres puntos: los ingresos de la FIFA, que recaudó 15 mil millones de dólares con el Mundial 2026, las pérdidas de la organización en los años en que no se disputa el torneo y las inversiones de Kushner en la industria del deporte a través de su firma, Thrive.

Antes de ese encuentro, la FIFA estaba decidida a encontrar una forma de rentabilizar mejor sus derechos de retransmisión, por lo que contrató a JPMorgan Chase & Co. para estudiar cómo comercializarlos, elaborar una propuesta para inversionistas e identificar a posibles interesados en adquirir una participación.

Joshua Kushner, Infantino, y JPMorgan, los ‘arquitectos’ del plan de la FIFA

Aunque es conocido principalmente por ser hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, Joshua Kushner tiene una participación indirecta en la industria del deporte. Es inversionista de los Memphis Grizzlies de la NBA y su esposa, la modelo Karlie Kloss, es amiga de David Beckham desde 2017.

Su afinidad por el deporte y las inversiones de alto riesgo lo llevaron a crear Thrive, empresa que ha respaldado a OpenAI, Stripe y SpaceX, y que tiene ganas de incorporar nuevos tipos de activos a su cartera.

El ‘segundo jugador’ es JPMorgan, quien aportó su experiencia en proyectos futbolísticos controvertidos. Hace cinco años, esa firma respaldó el proyecto de la Superliga europea con 4,800 millones de dólares. El plan consistía en crear una nueva competencia que garantizara partidos e ingresos a los clubes europeos durante varios años, pero fracasó. La mayoría de equipos abandonó el proyecto, mientras que aficionados, jugadores y políticos condenaron la iniciativa.

Joshua Kushner es hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump, e inversionista en la industria del deporte. (Al Drago/Bloomberg)

Gianni Infantino y el PGA Tour

La idea de obtener capital a partir de las principales operaciones comerciales y de los torneos de la FIFA tiene precedentes en otros deportes. El PGA Tour recaudó miles de millones en 2024 al escindir su negocio comercial y de medios, atrayendo a grandes inversionistas como Steve Cohen y John W. Henry.

Las conversaciones entre JPMorgan, Thrive y la FIFA continuaron durante el Mundial 2026. Aunque el torneo fue extraordinariamente lucrativo, la intervención política empañó el evento. Todo comenzó cuando Infantino otorgó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA a finales del año pasado y continuó con la decisión del organismo de suspender la sanción de un partido impuesta a un jugador estadounidense tras la presión ejercida por Trump.

Marcan fuera de lugar a la relación de Donald Trump con Gianni Infantino

Los demócratas en Washington se quejaron de la relación entre Trump, Infantino y la FIFA, que, según los críticos, ejemplifica cómo el presidente de EU utiliza el poder de su cargo para obtener beneficios económicos personales.

El principal demócrata de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jamie Raskin, de Maryland, afirmó que el plan de la FIFA para vender participaciones del Mundial sugería posibles actos de corrupción, al señalar los vínculos de Kushner con la familia Trump.

Consultado sobre el tema, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, afirmó que la “visión audaz y el liderazgo decisivo de Trump” ayudaron a garantizar que el Mundial 2026 “se convirtiera en un enorme impulso económico para las sedes y ofreciera una experiencia segura y sin contratiempos a millones de aficionados y deportistas”.

“Sin duda pasará a la historia como uno de los eventos deportivos más grandiosos y exitosos de la historia”, añadió.

Además, los demócratas acusaron que Jared Kushner actuó como enlace de la Casa Blanca con el grupo que impulsó la candidatura de EU, México y Canadá para organizar el Mundial de 2026 y ayudó a asegurar que la final se disputara en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Así es el plan de la FIFA para vender acciones del Mundial

El nuevo vehículo, denominado FIFA Forward Enterprise (FFE), permitiría a la FIFA asignar un valor de mercado a sus activos comerciales más valiosos en un momento en que la demanda de derechos de retransmisión de deportes en vivo de alta calidad es elevada.

La FFE tendría un valor de 20 mil millones de dólares y la mayor parte de los ingresos generados por la entidad se distribuiría entre las federaciones miembro de la FIFA a través del programa FIFA Forward, que financia proyectos de desarrollo del fútbol a nivel mundial.

Una presentación de 25 páginas elaborada por la FIFA y JPMorgan, y distribuida entre las federaciones miembro, afirmaba que una “reforma de gobernanza de gran alcance” había fortalecido a la FIFA más que nunca y que la recaudación de fondos impulsaría el crecimiento al proporcionar financiamiento de largo plazo para el desarrollo. También destacaba que, aunque los partidos del Mundial figuran entre los eventos deportivos más vistos del mundo, sus ingresos anuales siguen muy por debajo de los de otros deportes.

La presentación señalaba que las nuevas inversiones podrían liberar recursos para permitir distribuciones de 20 millones de dólares por asociación miembro durante el próximo ciclo de cuatro años, frente a los 8 millones de dólares del ciclo anterior. La organización también podría desembolsar hasta 20 millones de dólares adicionales por miembro para proyectos de gran envergadura.

El documento establecía que la firma de Kushner sería el inversionista principal del nuevo proyecto.

Infantino anula su gol: FIFA desiste de vender participaciones del Mundial

Luego de la polémica generada, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció la cancelación del plan de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo.

“Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente”, afirmó a través de un comunicado.

“Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante”, añadió.

Infantino canceló sus planes luego de que la UEFA alertó que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía.

Con información de Bloomberg y EFE.