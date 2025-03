Jared Kushner, yerno de Trump, hace negociazo: Los activos que maneja crecieron 1.8 mil mdd en un año

Los activos bajo gestión de Affinity Partners, la firma de inversión de Jared Kushner, crecieron de 3,000 millones de dólares en 2024 a 4,800 millones de dólares, impulsados por nuevos fondos provenientes de Oriente Medio y el desempeño de sus inversiones, según un nuevo informe.

Los compromisos de Lunate, un administrador de activos con sede en Abu Dhabi, y de la Autoridad de Inversiones de Catar (QIA, por sus siglas en inglés), que Bloomberg News informó en diciembre, representaron 1,500 millones de dólares del aumento revelado el jueves en una presentación regulatoria ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

Otros 287 millones de dólares provinieron de ganancias, incluidos dividendos y netos de comisiones, derivados de inversiones en empresas como EGYM, Phoenix Financial Ltd. y QXO Inc., según una fuente con conocimiento del asunto.

¿Qué es Affinity, firma de inversión de Jared Kushner?

Kushner, de 44 años, fundó su firma de inversión después del primer mandato de su suegro, Donald Trump, en la Casa Blanca. Cerca del 99 por ciento de los activos de los fondos administrados por Affinity son atribuibles a inversores extranjeros, según la presentación.

Affinity ha sido objeto de críticas por parte de legisladores demócratas debido a la gran proporción de fondos extranjeros y lo que consideran un lento despliegue de capital. Sin embargo, el último informe muestra que la firma cuenta con inversiones que han comenzado a generar ganancias teóricas.

EGYM, una plataforma de bienestar corporativo, recaudó alrededor de 200 millones de dólares en una ronda de financiamiento el año pasado liderada por L Catterton y Meritech Capital, lo que la valoró en más de 1,000 millones de dólares.

Esto representa aproximadamente 1.7 veces la valoración a la que Affinity invirtió en julio de 2023, dijo la fuente, que solicitó el anonimato porque los detalles no son públicos.

¿Cómo hizo Affinity para ganar dinero?

Affinity también tiene una posición rentable en Phoenix Financial, con sede en Tel Aviv, que compró a 37.5 shekels por acción. Las acciones de Phoenix cerraron el 31 de diciembre en 53.18 shekels, un aumento del 42 por ciento. En enero, la firma recibió aprobación para duplicar su participación al precio de entrada inicial.

La apuesta de Affinity por QXO, liderada por Brad Jacobs, también ha sido exitosa. Acordó invertir en julio a 9.14 dólares por acción, y las acciones cerraron 2024 en 15.90 dólares, lo que representa una ganancia de 74 dólares.

Por otro lado, la firma informó que su personal total asciende a 30 empleados, por debajo de los 33, en parte porque algunos se unieron a la administración de Trump.

Chad Mizelle, ex director legal de Affinity, dejó su puesto para convertirse en jefe de gabinete de Pam Bondi, fiscal General de Estados Unidos.

Su sucesor, Ian Brekke, ha sido director de cumplimiento de Affinity desde 2021 y anteriormente fue subdirector general del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Kevin Hassett, quien fue director global de investigación de Affinity, dejó el cargo para convertirse en director del Consejo Económico Nacional.