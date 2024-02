Fichan a Videgaray en fondo de capital privado

En el sector financiero, ya es un secreto a voces el nuevo trabajo que tiene en Estados Unidos el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y nada menos que con Jared Kushner, yerno del expresidente de Donald Trump, quien ahora busca nuevamente la presidencia por el Partido Republicano, y que según todos los momios podría fácilmente repetir en el cargo en la Unión Americana, con lo cual su exyerno podría regresar nuevamente como asesor presidencial.

Luis Videgaray (Especial)

Lo cierto es que Videgaray Caso siempre ha mantenido una excelente relación con Kushner. Recordemos que fueron los encargados de armar aquella polémica visita a México con el entonces presidente Enrique Peña Nieto; el exresponsable de las finanzas nacionales y quien desde hace años vive en Estados Unidos enfocado también en la academia, dando clases en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), a donde llegó en 2019 como profesor titular, también como conferencista en la Escuela de Negocios Sloan, y miembro distinguido de la Iniciativa de Investigación de Políticas de Internet de esta universidad de Estados Unidos, ahora ayuda a su amigo en su fondo de capital privado.

Videgaray Caso está encargado de la implementación de todo el tema de gobierno corporativo en el fondo Affinity Partners que fundó Kushner en Miami durante la pandemia, por lo que es un fondo realmente en pañales.

Eso sí, aunque apenas tiene un par de años que arrancó operaciones, es un fondo de capital privado que está dedicado a invertir en empresas de todo el mundo, de hecho ya ha participado en empresas israelíes como Grupo Shlomo, al que compró la participación del 15 por ciento por alrededor de 150 millones de dólares en la unidad de crédito y automóviles, así como en la empresa de tecnología fitness con sede en Múnich, EGYM, a la que inyectó 225 millones de dólares, por lo que todo indica el enfoque de la empresa de capital privado es principalmente en países del otro lado del mundo.

Affinity Partners tiene como socios principalmente a expertos de Wall Street, así como algunos cercanos al nuevamente aspirante presidencial y controvertido Donald Trump.

No hay que olvidar que Videgaray es uno de los grandes expertos en inteligencia artificial del MIT, por lo cual su reaparición en este contexto será muy destacada.

Veracruz prepara la fiesta

José Luis Lima (Especial)

Y no me refiero a su famoso carnaval previo al inicio de la Cuaresma, sino a lo que han estado trabajando en materia financiera estos años, y es que con bajo perfil, pero con resultados más que positivos, así se ha visto la operación del área financiera de Veracruz, que lleva José Luis Lima Franco, ya que arrancó el año con una reestructuración en sus finanzas que permitió por primera vez que no hubiera créditos de corto plazo activos al cierre del año pasado, como era “tradicional” antes de la administración del gobernador morenista Cuitláhuac García. Ahora se logró tener un balance en el gasto e incremento de los ingresos, lo que permite vislumbrar un buen cierre de sexenio.

La operación financiera realizada por el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) ha sido ya comentada entre secretarios estatales; por cierto, Lima Franco decidió quedarse al cierre de la administración y no buscar otro cargo político, ya que además del trabajo de mejorar las finanzas estatales, también tiene la meta de regresar algo que durante mucho tiempo los veracruzanos han disfrutado y es el futbol, pues se encuentran en la última etapa de la remodelación del Estadio Luis Pirata Fuentes y no sólo eso, se regresará con la franquicia de un equipo profesional al estado.

Ecatepec inicia guerra por el agua y hasta a la gobernadora embarran

Delfina Gómez (Especial)

Ya todos sabemos que la próxima guerra no es de extrañar que será por el agua, y quienes abrieron ya la puerta y sobre todo la presión, fueron los pobladores del municipio de Ecatepec, que preside el morenista Fernando Vilchis, y quien por cierto, es uno de los presidentes que ha sido más votado para el cargo, pero ni eso lo salvó de estar en el centro de atención por una demanda presentada para que garantice el acceso al agua.

Así es, el Juzgado Décimo de Distrito del Estado de México resolvió el amparo indirecto 350/2020 interpuesto por los vecinos de la Quinta Zona del municipio de Ecatepec de Morelos, pues los vecinos demostraron contar con un contrato de suministro de agua que no reciben.

Por ello, ordenó a las autoridades proporcionar un mínimo de 50 litros de agua por persona (ojo no por familia u hogar) a los que interpusieron el amparo, y también informen sobre la obra “Línea Metropolitana” que ya tiene una década construyéndose y un avance de menos del 40 por ciento.

El problema urge se resuelva, pues involucraron a la gobernadora Delfina Gómez, en un pleito que ya lleva años, pero el juez dio el últimatum a la Comisión Nacional del Agua; el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua; la Dirección Local del Estado de México de la Comisión Nacional de Agua, y la Legislatura del Estado de México, para que aporten los programas para reparar la infraestructura hidráulica y se dé el vital líquido, y todo en pleno proceso electoral.

Claudia Ruiz Massieu, en el negocio del vino

Claudia Ruiz Massieu (Especial)

Y ya que recordamos el episodio de la visita de Donald Trump, cuando vino a México, y el encargado de todo el proceso fue el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y dejó de lado a la entonces titular de Relaciones Exteriores, la expriista Claudia Ruiz Massieu, que como saben, luego de su renuncia del PRI se ha enfocado mucho más en la vena empresarial, con el vino Balero, con el que participa activamente en ferias con Valentina Ortiz Monasterio, incluso en Nación de Vinos, patrocinada por Banorte, eran las encargadas de presentar la nueva cosecha de espumosos; la política por el momento todo indica quedará de lado, ya que los reconocimientos que han ido obteniendo en el difícil mundo vitivinicultor lo aprovecharán. Seguramente, por el talento de Claudia, tienen todo para que les vaya muy bien.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.