El gran reto de la vivienda para todos

Las historias sobre “quitar” casas que se rentan a los propietarios para dárselas a quien las necesite, son de los muchos mitos que han circulado, y es que, claro, eso sí sucede en algunos países de la región, pero en el caso de México, aunque se han presentado iniciativas que van desde no tomar en cuenta la plusvalía a la hora de vender, hasta otras bien “creativas”, lo cierto es que el tema de la propiedad privada y la venta de bienes inmuebles está fuera de la mesa y es algo que se ha cuidado en el país ante la ola de inversiones que llegan.

Sin embargo, en la futura administración de Claudia Sheinbaum una de las propuestas que es vista como un reto es la de construir un millón de viviendas. Edna Vega Rangel, futura secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha precisado que la cifra no es el total de casas que se construirán, sino de aquellas orientadas a atender demandas relacionadas con el impacto de crecimiento urbano en torno a los proyectos estratégicos y polos de desarrollo; de asentamientos humanos derivados del nearshoring, y población que no es derechohabiente.

Eso sí, lo que se quiere evitar es lo que sucedió en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, en los que hubo un boom de desarrollos de vivienda de interés social y se presumieron récords de casas construidas, así como de créditos otorgados por Infonavit y Fovissste. Pero la falta de planeación en muchos de estos desarrollos inmobiliarios, llevó a que quedaran parcial o totalmente abandonados y aún hoy son un problema.

Ahora lo que se busca es que Infonavit y Fovissste no sólo inviertan en construir para los derechohabientes, sino también, en colaboración con Sedatu, definan dónde las desarrolladoras pueden construir vivienda de interés social. Es por ello que el reto no es sólo la cifra mágica de un millón de casas, sino que realmente sean accesibles y habitables y no se repitan los errores del pasado.

Edna Vega es actualmente subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario en la Sedatu. Es socióloga, maestra en planeación metropolitana y doctora en sociología con especialización en sociedad y territorio por la Universidad Autónoma Metropolitana, y es una mujer de compromiso y trabajo, ya que su carrera como funcionaria pública ha estado totalmente ligada al urbanismo y la vivienda, y que ahora tendrá el gran reto de coordinar la vivienda de un millón de trabajadores para cumplir su sueño de tener una vivienda propia. ¿Lo logrará?

Las aduanas mexicanas crecen

André Foullon [Fotografía. Especial]

Todo indica que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que lleva el general André Georges Foullon Van Lissum, se puso ya al día, pues se asegura que puso en marcha un nuevo proyecto para agilizar el flujo de descarga de las mercancías de importación, lo que es crucial para impulsar el nearshoring en nuestro país.

Desde luego que es algo importante el agilizar estas áreas, ya que la recaudación de las aduanas marítimas ha sido de 45 mil millones de pesos en promedio mensual, y de crecer las operaciones, por ende crecen los ingresos.

No hay que dejar de lado que las aduanas marítimas recaudan prácticamente la mitad de todos los ingresos aduaneros del país, mientras que una tercera parte corresponde a las aduanas fronterizas y el resto, menos de una quinta parte, a las interiores.

En el último año, las marítimas aumentaron 10 por ciento el nivel de sus operaciones y las cuatro principales absorbieron 86 por ciento del total, con un promedio de casi 200 mil operaciones mensuales, es decir, seis mil 500 diarias, siendo Manzanillo la aduana número uno, con 41 por ciento del total, registrando un incremento de 14 por ciento anual. Le siguieron el puerto de Veracruz, con 19 por ciento; Lázaro Cárdenas, con 14 por ciento, y Altamira, con 12 por ciento.

Y es que en los últimos tres años, el volumen de importaciones de Manzanillo creció 60 por ciento y esa entrada de mercancías se ha dirigido a los grandes centros de manufactura del norte y centro del país.

Los 25 años de Unefon

Esteban Hugues [Fotografía. Especial]

Son ya 25 años de que la marca Unefon empezó a dar servicios de telefonía celular, hoy forma parte de AT&T y mantiene su racha de crecimiento en los servicios de prepago.

Los servicios de prepago están a cargo de Esteban Hugues, quien es el vicepresidente y director general de Prepago en AT&T México, y quien atiende este importante segmento, ya que según datos estadísticos, en nuestro país el 80 por ciento de las personas usuarias de teléfonos celulares usan prepago y el número de teléfonos muestra que la gran mayoría cuenta hasta con dos líneas telefónicas activas.

Quizás mucho de esto se puede explicar por el fácil acceso a las líneas, ya que Unefon ha buscado llegar a canales no tradicionales como puestos de periódicos, casas de empeño y otros negocios minoristas como farmacias y papelerías. También ha creado alianzas con empresas líderes en ventas por catálogo y cosméticos en México, ofreciendo SIMs a través de su equipo de vendedoras, lo cual les trajo mayor penetración. Por lo pronto, están de fiesta en Unefon.

La ratificación de Zoé

Zoé Robledo [Fotografía. Especial]

Para muchos, la decisión de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum de mantener al frente del IMSS a Zoé Robledo, es vista como una “atención” a la sugerencia del presidente López Obrador; lo cierto es que ante el trabajo que hay actualmente en la dependencia con el hecho de dar servicios a la población en general, frenar el ritmo que se lleva en este proceso de integración podría ser perjudicial, si se toma en cuenta que el mismo AMLO ya reconoció el fracaso del Insabi. Quizás este intento funcione, y si no, no sería mala idea regresar al Seguro Popular, aunque le cambien de nombre, porque ese mecanismo, de acuerdo con los doctores y pacientes que hacían uso del servicio, sí funcionaba.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.