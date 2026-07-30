Aguanta, Concacaf: FMF ‘echa coco’ al plan de Gianni Infantino para vender acciones del Mundial

Horas antes del pronunciamiento de la FMF, la Concacaf informó que sus 41 asociaciones miembro rechazaron por unanimidad la iniciativa de Gianni Infantino. [Fotografía. Shutterstock]

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) fijó su primera postura oficial sobre la propuesta impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que plantea abrir la comercialización de la Copa del Mundo y otros activos del organismo a un nuevo modelo financiero con participación privada.

A través de un comunicado, la FMF informó que analizará el proyecto antes de tomar una decisión, una postura que contrasta con la adoptada por la UEFA y la Concacaf, organismos que ya rechazaron la iniciativa por considerar que pone en riesgo la propiedad y la gobernanza del torneo más importante del futbol.

El plan contempla la creación de una nueva empresa que administraría los activos comerciales de la FIFA y permitiría la entrada de inversionistas privados, una idea que ha provocado un intenso debate entre las 211 asociaciones afiliadas al máximo organismo del futbol.

¿Qué dice el comunicado de la FMF sobre la propuesta de Gianni Infantino?

La FMF informó que fue notificada por la FIFA el pasado 28 de julio sobre la propuesta presentada por Gianni Infantino para incrementar los ingresos del programa FIFA Forward, el principal mecanismo mediante el cual el organismo financia proyectos para el desarrollo del futbol en sus asociaciones miembro.

De acuerdo con el comunicado, la FIFA abrirá mesas de trabajo para que las federaciones conozcan a detalle el nuevo modelo financiero y reciban la documentación necesaria antes de tomar una decisión sobre su participación.

La Federación Mexicana explicó que agotará ese proceso de estudio y análisis para determinar cuál es la alternativa que mejor “convenga al desarrollo del futbol mexicano”.

El organismo no adelantó si respaldará o rechazará la iniciativa y tampoco hizo referencia a la postura adoptada por la Concacaf o la UEFA, por lo que, hasta ahora, su posición oficial consiste únicamente en evaluar la propuesta antes de emitir un voto.

¿En qué consiste el modelo financiero de Gianni Infantino para la Copa del Mundo?

El proyecto impulsado por el presidente de la FIFA plantea la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial que concentraría los activos comerciales del organismo, entre ellos los derechos relacionados con la Copa del Mundo y otras competiciones internacionales.

Aunque la FIFA conservaría el control deportivo y de gobernanza, la nueva empresa permitiría la incorporación de inversionistas privados con participaciones minoritarias. El objetivo es recaudar hasta 4.2 mil millones de dólares mediante una compañía valuada inicialmente en 20 mil millones de dólares.

De acuerdo con el organismo encabezado por Gianni Infantino, esos recursos servirían para fortalecer el programa FIFA Forward. La propuesta contempla aumentar el financiamiento para las asociaciones miembro de 8 millones de dólares durante el ciclo 2023-2026 a 20 millones para el periodo 2027-2030, además de un pago extraordinario de otros 20 millones de dólares para cada una de las 211 federaciones afiliadas.

La propuesta deberá ser aprobada por, al menos, la mitad de las federaciones antes del 19 de septiembre, fecha fijada por el presidente de la FIFA. En caso de no respaldarla, las asociaciones podrían enfrentar sanciones económicas.

¿Por qué la Concacaf rechazó la propuesta de la FIFA?

Horas antes del pronunciamiento de la FMF, la Concacaf informó que sus 41 asociaciones miembro rechazaron por unanimidad la iniciativa de Gianni Infantino.

En un comunicado, la confederación aseguró que el futuro del futbol y su principal activo deben permanecer en manos de la familia del futbol y expresó profundas preocupaciones por la forma en que fue presentado el proyecto.

Entre sus principales argumentos, destacó la ausencia de un debido proceso, la falta de revisión por parte de los órganos de gobierno de la FIFA, el plazo fijado para tomar una decisión y los cuestionamientos sobre la necesidad de recurrir a capital privado después del Mundial más rentable de la historia.

Además, la Concacaf pidió mayor transparencia y una gobernanza adecuada, así como evaluar alternativas para incrementar la inversión utilizando las reservas económicas de la propia FIFA.

Infantino La propuesta financiera de Gianni Infantino ya fue rechazada por la Concacaf, UEFA y AFC (Foto: EFE).

¿Por qué la UEFA amenaza con boicotear los torneos de la FIFA?

La oposición más contundente al proyecto financiero de Gianni Infantino llegó desde Europa. Las 55 federaciones que integran la UEFA aprobaron boicotear las competiciones organizadas por la FIFA mientras la propuesta permanezca vigente.

El organismo europeo sostuvo que el Mundial representa uno de los mayores legados del futbol y afirmó que “La Copa del Mundo no está en venta”, al considerar que ninguna parte de la competencia debe quedar en manos de inversionistas privados.

La UEFA también criticó que una iniciativa de tal magnitud fuera elaborada sin consultas amplias con las federaciones nacionales y advirtió que, si capital privado adquiere participación en las competiciones de la FIFA, la rentabilidad comercial pasará a influir de manera permanente en las decisiones relacionadas con el futbol.

A pesar de la postura de ambas confederaciones, la Federación Mexicana optó por esperar el proceso de análisis antes de decidir si respaldará o no uno de los proyectos financieros más polémicos impulsados por la FIFA, poco antes de que se defina una posible reelección de Gianni Infantino.