Sentencian a Zhenli ‘N’, empresario del histórico decomiso de 205 mdp, a 15 años de prisión

Un juez sentenció a Zhenli "N" a 15 años y un día de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR informó los detalles del caso.

Un juez dictó una sentencia condenatoria de 15 años de prisión contra el empresario Zhenli “N”, luego de hallarlo culpable por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

“El juez ordenó la pena e impuso una multa de 140 mil 400 pesos, le negó el beneficio de la condena condicional, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además que se ordenó su amonestación”, añadió la FGR.

En un comunicado, la institución explicó que la condena se logró con las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal (MPF), de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

La FGR recordó que el 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli ‘N’ y que días después se dictó el auto de formal prisión en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía, el empresario realizó la adquisición de recursos del territorio nacional al extranjero, conducta que dio origen a la sentencia.

La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, sin embargo Zhenli ‘N’ promovió juicio de amparo que fue negado y confirmado en revisión.

Actualmente, el sentenciado se encuentra interno en el CEFERESO Número 1 Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

¿Quién es Zhenli ‘N’ y por qué fue condenado?

Zhenli “N” fue un importante empresario de origen chino que obtuvo la nacionalidad mexicana en 2003 y se convirtió en un exitoso importador farmacéutico con la empresa Unimed Pharm Chem.

En 2006, el gobierno de México aseguró en el puerto de Lázaro Cárdenas un buque procedente de Hong Kong con casi 20 toneladas de pseudoefedrina, un precursor químico esencial para la elaboración de metanfetaminas.

Tras investigar el caso, la entonces Procuraduría General de la República llegó hasta la mansión del empresario en Lomas de Chapultepec, y realizó un histórico decomiso de 205 millones de dólares hallados en la propiedad.

El mediático decomiso formó parte de la llamada ‘Operación Dragón’, presentada con bombo y platillo durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, quien entonces mantenía una ‘guerra contra el narcotráfico’ y los cárteles mexicanos.

En 2019, el director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo Rodríguez, dio a conocer que 205 millones del dinero incautado fueron repartidos en su momento en partes iguales entre la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial.