‘Recuérdenme como alguien alegre’: Felipe Calderón relata el momento que temió por su vida

El expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa dio a conocer detalles sobre su vida personal y sus experiencias en el panorama político de México en una entrevista reciente con Yordi Rosado. En la charla, el político panista confesó las amenazas de muerte que recibió durante su sexenio (2006-2012) a causa de la guerra contra el crimen organizado.

El exmandatario reconoció que, a lo largo de su gobierno, fue amenazado de muerte varias veces. Además, relató que un día, al salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, elementos del Estado Mayor Presidencial recibieron una llamada anónima de un exmilitar que había sido contratado para disparar lanzamisiles contra el avión presidencial.

A pesar de la advertencia, Felipe Calderón decidió continuar con su agenda, pero implementaron medidas preventivas en las que usaron el antiguo avión presidencial como ‘señuelo’.

“Mandaron primero el avión presidencial y yo iba atrás en otro avión que era propiedad del Ejército”, explicó el exmandatario.

Ante la amenaza, el expresidente pidió a uno de los camarógrafos que lo acompañaba para filmar un mensaje de despedida para sus hijos y su esposa, Margarita Zavala, en caso de que ocurriera el atentado contra su vida.

“Si ustedes llegan a ver este video, es que algo muy malo pasó. A Margarita quiero que me recuerdes como alguien que ha estado cumpliendo con su deber, que yo era alegre y era feliz sirviendo a México”.

Felipe Calderón aseguró que, como presidente, sólo hay dos caminos ante el tema de la delincuencia organizada: hacerle frente o tolerarla. Su inspiración para combatir a las bandas criminales era la vida y seguridad de las familias mexicanas.

“Yo, al descubrir que al llegar a Los Pinos, fue un proceso que en mi libro llamé ‘La captura del Estado’, es decir, el crimen organizado se va apoderando de pueblos, de ciudades, de políticos, alcaldes y gobernadores. Esa captura del Estado es el mayor problema de México”.

La muerte de mis secretarios fueron accidentes: Felipe Calderón

El expresidente reconoció que, a lo largo de su gobierno, cometió errores en su constante lucha contra el crimen organizado, pero afirmó que también obtuvo aciertos en su gestión.

A pesar de la crisis de inseguridad que se desató durante su gobierno y las constantes amenazas, Felipe Calderón aseguró que la muerte de sus dos secretarios de Gobernación fue a causa de accidentes aéreos y no estuvo relacionada con la guerra contra el crimen organizado.

El primer funcionario que falleció en el sexenio de Felipe Calderón fue Juan Camilo Mouriño, quien murió el 4 de noviembre de 2008 luego de que el avión en el que viajaba se estrellara en la Ciudad de México.

El segundo fue José Francisco Blake Mora, quien murió el 11 de noviembre de 2011 cuando el helicóptero en el que era transportado se desplomó en Chalco, Estado de México.

Felipe Calderón niega rumores sobre su consumo de alcohol

Durante la entrevista con Yordi Rosado, el exmandatario mexicano negó categóricamente los rumores sobre su supuesto alcoholismo y calificó las acusaciones como “una gran mentira”.

“Como a mí no me agarraron robando, ni andaba con mujeres, ni hice mal deliberado a nadie, dicen que si alcohólico, y la verdad es una gran mentira con la que me han atacado.”

Calderón atribuyó estos rumores a la ausencia de escándalos en su vida personal y afirmó que siempre mantuvo una vida sana y disciplinada, sin faltar a eventos oficiales ni presentar incoherencias en sus discursos.

“Nunca falté a ningún evento, nunca llegué tarde, di más de 3 mil discursos como presidente y nunca hubo una incoherencia”, expresó el político panista.

Además, señaló al periodista Federico Arreola como el responsable de difundir estas calumnias, quien posteriormente reconoció haber cometido ese error.

“El que inventó esa mentira, Federico Arreola, reconoció y dijo en sus tuits: ‘Yo calumnié a Calderón con el tema del alcoholismo, no es cierto’. Y te calumnian, te destruyen tu vida.”

El expresidente aseguró que su familia nunca se vio afectada, a pesar de las acusaciones. “Afortunadamente, mis chavos y Margarita saben cómo soy y cómo vivo”.