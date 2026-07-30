Concierto de Katy Perry en cines: Fecha, precio de los boletos, dónde comprar y todos los detalles

Cines de México van a proyectar un concierto de Katy Perry, esta es la fecha, costo y más. (Foto: Créditos Shutterstock)

Los fanáticos de la cantante Katy Perry podrán disfrutar de uno de los conciertos más espectaculares de la artista sin salir de México. La gira The Lifetimes Tour llegará a la pantalla grande con funciones especiales en complejos de Cinemex y Cinépolis, incluyendo proyecciones en formato IMAX para ofrecer una experiencia más inmersiva.

La película concierto fue grabada durante la residencia de Katy Perry en el Accor Arena de París y permitirá a los asistentes revivir algunos de los mayores éxitos de la intérprete de ‘Firework’ y ‘California Gurls’ con calidad cinematográfica.

Katy Perry presente The Lifetimes Tour en cines. (Foto: EFE) (Sebastiao Moreira/EFE)

¿Cuándo se estrena el concierto de Katy Perry en cines?

La película Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris se estrenará en los cines de México el 2 de septiembre de 2026.

Hasta el momento, las cadenas de cine no han informado cuántas semanas permanecerá en cartelera, por lo que la disponibilidad dependerá de la demanda y de la programación de cada complejo.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Katy Perry en cines?

Las funciones estarán disponibles en Cinemex y Cinépolis, aunque por ahora solo Cinemex activó la preventa de boletos.

En Cinemex, los precios confirmados son:

Formato tradicional:

Adultos: 132 pesos .

.

Niños: 119 pesos .

. Formato IMAX:

Adultos: 138 pesos .

.

Niños: 124 pesos.

Cinépolis aún no inicia la preventa. Sin embargo, otras proyecciones especiales de conciertos en la cadena suelen tener un precio aproximado de 110 pesos en formato tradicional. Hasta ahora no se ha confirmado si la película también estará disponible en salas IMAX.

Es importante considerar que las compras realizadas a través de las plataformas digitales o en los kioscos de autoservicio generan un cargo adicional por servicio en Cinépolis y Cinemex, 6 y 8 pesos respectivamente.

¿Qué concierto de Katy Perry proyectarán en los cines?

La película corresponde a Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris, un concierto filmado en el Accor Arena de París durante las presentaciones con boletos agotados que la cantante ofreció en noviembre de 2025 dentro de su gira mundial.

Dirigido por Paul Dugdale, reconocido por su trabajo en producciones musicales de gran formato, el espectáculo fue grabado con más de 60 cámaras para ofrecer una experiencia cinematográfica.

Además de mostrar la producción visual del tour, la cinta reúne algunos de los mayores éxitos de Katy Perry, acompañados por una puesta en escena con coreografías, efectos especiales y momentos de interacción con el público que buscan recrear la experiencia de un concierto en vivo.

La producción también hace un recorrido por distintas etapas de la carrera de Katy Perry, consolidándose como una oportunidad para que los seguidores revivan las canciones que marcaron su trayectoria y disfruten del espectáculo desde la pantalla grande.

El concierto de Katy Perry que va a proyectarse en cines pertenece al Lifetimes Tour. (Foto: Shutterstock/Freepik)

¿Qué canciones incluye The Lifetimes Tour – Live From Paris?

La película reúne algunos de los mayores éxitos de Katy Perry, por lo que los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que abarca distintas etapas de su carrera. Canciones como ‘Firework’, ‘Roar’, ‘Dark Horse’, ‘Teenage Dream’, ‘California Gurls’, ‘Hot N’ Cold’, ‘Last Friday Night’ (T.G.I.F.) e ‘I Kissed a Girl’ forman parte del espectáculo, acompañadas por una producción visual diseñada para la gira The Lifetimes Tour.