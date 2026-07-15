Cinemex o Cinépolis: ¿Cuáles son las diferencias de IMAX para ver ‘La Odisea’?

Las pantallas IMAX tienen diferencias en Cinemex y Cinépolis, así que la experiencia para ver 'La Odisea' puede ser diferente en cada uno de ellos. (Shutterstock, Universal Pictures)

El estreno de La Odisea ya es un realidad y como ocurrió con Oppenheimer, muchos fanáticos del director Christopher Nolan buscan verla en el formato para el que fue hecha: IMAX. Sin embargo, las salas con esta tecnología son limitadas en el país y existen diferencias entre la experiencia que ofrecen Cinépolis y Cinemex.

La nueva película del cineasta británico fue filmada por completo con cámaras IMAX, por lo que verla en una sala convencional implica perder detalles de la imagen capturada.

Aunque el recorte no afecta la historia, sí modifica la composición de varias escenas, además de que el sonido y la calidad de proyección son distintos.

Matt Damon es el protagonista de `La Odisea', película de Christopher Nolan. (Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE) (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

¿Cómo son las salas IMAX de Cinemex?

Cinemex cuenta con salas IMAX en algunas sucursales de la Ciudad de México, donde confirmó la exhibición de La Odisea.

De acuerdo con la cadena de cine, estas salas utilizan tecnología Dual Láser, que ofrece una mejor calidad de imagen y sonido. Entre sus principales características destacan:

Amplia gama de colores.

Imágenes con mayor brillo y nitidez.

Sistema de audio de 12 canales para una experiencia inmersiva.

Proyección en formato 1.90:1.

Aunque este formato permite apreciar una mayor parte de la imagen que una sala tradicional, sigue siendo diferente al formato IMAX de 70 mm, con el que Christopher Nolan filmó la película.

¿Qué ofrece el formato IMAX de Cinépolis?

Cinépolis también cuenta con salas IMAX, aunque su propuesta presenta algunas diferencias respecto a Cinemex.

Según la empresa, la experiencia incluye:

Pantallas curvas de gran tamaño que ocupan casi todo el campo de visión.

Asientos con inclinación diseñada para mejorar la perspectiva.

Sistema de proyección dual en 4K con mayor brillo, contraste y resolución.

Audio optimizado para ofrecer un sonido envolvente.

Las funciones también se proyectan en formato 1.90:1, por lo que tampoco muestran la totalidad del encuadre capturado con cámaras IMAX de 70 mm, aunque sí ofrecen una experiencia más cercana a la visión original del director.

¿Por qué Christopher Nolan recomienda ver La Odisea en IMAX?

Uno de los mayores atractivos de la película La Odisea es que se convirtió en la primera película filmada completamente con cámaras IMAX de 15/65 mm, una tecnología desarrollada para que Christopher Nolan pudiera rodar toda la producción en ese formato.

El protagonista Matt Damon explicó que cada escena fue planeada para aprovechar el tamaño y la resolución de las pantallas IMAX, permitiendo apreciar más detalles de la fotografía y los escenarios.

Anne Hathaway también invitó al público a ver la película en este formato al señalar que fue realizada para disfrutarse en la pantalla más grande posible, con una experiencia mucho más inmersiva.

¿Qué sucursales de Cinépolis y Cinemex tienen salas IMAX en México?

Cinemex y Cinépolis cuentan con diferentes sucursales con pantallas IMAX, pero no son muchas.

Cinépolis

Forum Buenavista – Ciudad de México.

Perisur – Ciudad de México.

Universidad – Ciudad de México.

Galerías Metepec – Estado de México.

Plaza Satélite – Estado de México.

Angelópolis – Puebla.

Galerías Monterrey – Nuevo León.

Galerías Valle Oriente – Nuevo León.

Galerías Guadalajara – Jalisco.

Fórum Tlaquepaque – Jalisco.

Puerto Cancún – Quintana Roo.

Las Américas Veracruz – Veracruz.

Cinemex