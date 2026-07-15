‘La Odisea’ en la Cineteca Nacional: Salas, precio de los boletos, funciones en 35 mm y todos los detalles

Algunas funciones de La Odisea en la Cineteca Nacional serán en formato de 35 mm. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ EFE)

¡Los cinéfilos tienen una opción más para ver La Odisea! La Cineteca Nacional confirmó que incluirá la nueva película de Christopher Nolan, adaptación del poema épico atribuido a Homero, en su cartelera.

La producción, que reúne a un elenco de lujo encabezado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson y Zendaya, sigue el regreso de Odiseo a Ítaca después de la guerra de Troya y mantiene la estructura no lineal del poema original.

Además de sumar la película a su programación, la Cineteca Nacional ofrecerá un atractivo para los aficionados al cine. Algunas funciones estarán disponibles en formato de 35 milímetros, una opción que conserva las características del celuloide.

Anne Hathaway y Tom Holland en una escena de `La Odisea´. Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

‘La Odisea’ en la Cineteca Nacional: ¿En qué salas pasarán la cinta?

La Cineteca Nacional informó a través de sus redes sociales que La Odisea estará disponible en sus tres sedes y, de acuerdo con el cartel, la cinta se proyecta a partir del 16 de julio. La pellícula se podrá ver en las salas de las siguientes locaciones:

Cineteca Nacional México (Xoco).

Cineteca Nacional Chapultepec.

Cineteca Nacional de las Artes.

Por el momento, la institución no ha publicado los horarios de las funciones, por lo que conviene mantenerse al pendiente de los canales oficiales para conocer la cartelera de cada sede.

¿En dónde ver ‘La Odisea’ en formato de 35 mm?

La única sede que contará con funciones en 35 mm será la Cineteca Nacional México, conocida como la de Xoco. Las salas de Chapultepec y Cineteca de las Artes exhibirán la película en formato digital.

Las proyecciones en 35 milímetros tienen un valor especial para muchos cinéfilos porque utilizan una copia física en celuloide. Este formato conserva la textura y color propios de la película, características que ofrecen una experiencia diferente a la proyección digital.

Quienes prefieran otra alternativa también podrán ver La Odisea en salas IMAX digital de cadenas tradicionales como Cinépolis y Cinemex. Christopher Nolan filmó la producción con cámaras IMAX y ha señalado que este formato ofrece una imagen con mayor calidad.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver ‘La Odisea’ en la Cineteca Nacional?

Los boletos tienen el mismo costo en las tres sedes de la Cineteca Nacional, estos van de los 70 pesos por la entrada general, a los 50 pesos para estudiantes y adultos mayores. Los precios son los siguientes:

Entrada general : 70 pesos.

: 70 pesos. Menores de 25 años, estudiantes y adultos mayores: 50 pesos.

Cabe señalar que además, los martes y miércoles la Cineteca Nacional cuenta con precios especiales, ya que los boletos están en 50 pesos en todas las funciones. Hasta este momento, la Cineteca Nacional no informa si las funciones de La Odisea tendrán un precio especial.

¿Quién es quién en ‘La Odisea’? Elenco, trama y detalles de la cinta de Christopher Nolan

Christopher Nolan adapta el poema atribuido a Homero con una historia centrada en el regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya. Durante su viaje enfrenta a Polifemo, Poseidón, Circe y las sirenas antes de volver a su reino.

Al llegar, se percata de que todo ha cambiado y ahora debe enfrentar a los hombres que buscan casarse con Penélope y proclamarse como los nuevos reyes.

Matt Damon es Ulises en `La Odisea´ de Nolan. Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

La producción tuvo un presupuesto superior a 250 millones de dólares, el rodaje se realizó en 91 días y se utilizaron seis países diferentes para las locaciones. El reparto confirmado es el siguiente:

Matt Damon: Odiseo.

Anne Hathaway: Penélope.

Tom Holland: Telémaco.

Robert Pattinson: Antínoo.

Zendaya: Atenea.

Charlize Theron: Calipso.

Lupita Nyong’o: Helena de Troya y su hermana gemela.

John Leguizamo: Eumeo.

Samantha Morton: Circe.

Jon Bernthal: Menelao.

Benny Safdie: Agamenón.

Travis Scott: narrador.

Durante una entrevista, Christopher Nolan explicó el objetivo de la cinta: “La película es, en realidad, mi manera de intentar lidiar con las secuelas de un conflicto armado y el significado del hogar”. También afirmó que el cine “no busca necesariamente ofrecer respuestas imposibles o simplistas, sino dejar al público temas interesantes sobre los que reflexionar”.

La película, que también se distingue por el uso de barcos reales, tiene una duración total de 2 horas con 52 minutos, de acuerdo con IMDb.