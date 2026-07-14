¿Cuándo y dónde es la final de Miss Universe México 2026? Fátima Bosch revela nueva fecha y sede

La gala de Miss Universe México 2026 define a la sucesora de Fátima Bosch rumbo al certamen internacional. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock).

Se acerca el momento de ceder la corona: luego de que hace casi un año Fátima Bosch triunfó como Miss Universe México 2025 —y luego como Miss Universe 2025—, llega la era de una nueva reina.

El certamen de belleza donde se coronará una de las 32 mujeres mexicanas tiene una nueva sede: Los Cabos, Baja California Sur.

Final de Miss Universe 2026 cambia de fecha

Aunque en una gala previa de Miss Universe México 2026 se anunció que la CDMX sería la sede oficial de la gran final el 22 de agosto, hubo ajustes en el concurso sin revelarse las causas.

“Aquí estoy en Los Cabos con la sorpresa de que aquí se llevará a cabo la final de Miss Universe México el día 29 de agosto. No se lo pueden perder, todo va a estar lleno de muchísimas sorpresas, es algo hecho con muchísimo cariño”, anunció Fátima Bosch en Sale el sol, este lunes.

Fátima Bosch ganó el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, Tailandia. (Foto AP/Sakchai Lalit)

Las actividades del certamen, que incluyen una despedida a Fátima Bosch, se realizarán durante dos semanas en el hotel Corazón Cabo Resort & Spa.

La heredera de Bosch representará a México en la edición número 75 del concurso internacional Miss Universe 2026, a realizarse en Puerto Rico tras un año marcado por los escándalos de sus dueños: la empresaria tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip y el mexicano Raúl Rocha Cantú, quienes han estado involucrados en investigaciones judiciales.

En Sale el sol, Bosch dedicó una recomendación a las aspirantes: “El consejo que les podría dar es que no persigan una corona, sino que busquen ser la mujer que la pueda sostener con dignidad y sobre todo que haya un propósito detrás de esto en el cual ella pueda usar esa voz para las personas que no son escuchadas”.

¿Quiénes son las 32 candidatas para ser Miss Universe México 2026?

Ellas son las 32 concursantes que podrían recibir la corona de Fátima Bosch:

Aguascalientes – Diana Marín Sandoval (31 años): Profesora de inglés, locutora y diseñadora de moda.

Baja California – Samantha Bastidas (21 años): Modelo, bailarina y diseñadora.

Modelo, bailarina y diseñadora. Baja California Sur – Selene Zazueta (31 años): Empresaria que también participa en iniciativas de concientización sobre salud mental, compartiendo su experiencia con ansiedad, TDAH y dislexia.

Empresaria que también participa en iniciativas de concientización sobre salud mental, compartiendo su experiencia con ansiedad, TDAH y dislexia. Campeche – Maje Venegas (24 años): Ingeniera en Administración.

Chiapas – Catherine López (27 años): Conductora de televisión y modelo. Trabaja en proyectos que brindan mayor visibilidad al talento de mujeres artesanas.

Conductora de televisión y modelo. Trabaja en proyectos que brindan mayor visibilidad al talento de mujeres artesanas. Chihuahua – Areli Favela (22 años): Licenciada en Derecho. Colabora en acciones de apoyo para menores de edad en contexto de migración.

Licenciada en Derecho. Colabora en acciones de apoyo para menores de edad en contexto de migración. Ciudad de México – Ximena Ochoa (28 años): Empresaria e ingeniera en Energía y Desarrollo Sustentable.

Coahuila – Glenda Makhlouf (30 años): Actriz, productora y licenciada en Negocios.

Actriz, productora y licenciada en Negocios. Colima – María Zepeda (24 años): Publicista y modelo.

Publicista y modelo. Durango – Isela Hernández (30 años): Comunicóloga con estudios en cosmetología y maquillaje profesional.

Comunicóloga con estudios en cosmetología y maquillaje profesional. Estado de México – Jimena Madrigal (29 años): Empresaria.

Empresaria. Guanajuato – Ana Cristina Muñoz (25 años): Especialista en micropigmentación y emprendedora.

Especialista en micropigmentación y emprendedora. Guerrero – Fernanda Abaroa (25 años): Abogada que desarrolla proyectos para acercar información legal a mujeres que enfrentan violencia.

Hidalgo – Angélica Arredondo (27 años): Estudió Mercadotecnia y Relaciones Comerciales. Actualmente trabaja como modelo.

Estudió Mercadotecnia y Relaciones Comerciales. Actualmente trabaja como modelo. Jalisco – María Vargas (28 años): Escritora y modelo. Publicó el libro Miss Trouble .

Escritora y modelo. Publicó el libro . Michoacán – Mariana Macías (29 años): Exganadora de Miss Grand México 2021.

Morelos – Zayda Ríos (29 años): Comunicadora que amplió su formación hacia la gastronomía.

Comunicadora que amplió su formación hacia la gastronomía. Nayarit – Evelia Morales (23 años): Arquitecta y supervisora de obra.

Arquitecta y supervisora de obra. Nuevo León – Arisbe Cueto (23 años): Odontóloga con experiencia en concursos desde la niñez.

Odontóloga con experiencia en concursos desde la niñez. Oaxaca – Estefany Luna (28 años): Ingeniera en Desarrollo de Negocios con especialidad en Mercadotecnia.

Ingeniera en Desarrollo de Negocios con especialidad en Mercadotecnia. Puebla – Ale Juarico (33 años): Administradora turística y modelo.

Administradora turística y modelo. Querétaro – Ithza Andrade (28 años): Diseñadora industrial.

Diseñadora industrial. Quintana Roo – Naxca Maureen Doty (31 años): Ortodoncista y modelo.

San Luis Potosí – Analí Martínez (33 años): Empresaria e inversionista.

Empresaria e inversionista. Sinaloa – Cristina Guillén (32 años): Maestra de arte y directora de danza.

Maestra de arte y directora de danza. Sonora – Moneth Chio (26 años): Criminóloga interesada también en la creación de contenido digital.

Criminóloga interesada también en la creación de contenido digital. Tabasco – Ximena Aranda (23 años): Licenciada en Comercio y Negocios Internacionales.

Tamaulipas – Gisella Flores (25 años): Abogada y actriz de teatro musical con formación en interpretación, canto y danza.

Abogada y actriz de teatro musical con formación en interpretación, canto y danza. Tlaxcala – Diana Castillo (31 años): Comunicadora y maquillista.

Comunicadora y maquillista. Veracruz – Génesis Vera (26 años): Licenciada en Idiomas, modelo y empresaria.

Licenciada en Idiomas, modelo y empresaria. Yucatán – Carla Osorio (25 años): Enfermera y atleta.

Enfermera y atleta. Zacatecas – Viridiana Ovalle (24 años): Enfermera y modelo.

¿Cómo votar en Miss Universe México 2026?

El concurso tiene la opción de que el público elija a una participante para que pase directo al top 16.

Para ello, hay que entrar al sitio oficial de la votación de Miss Universe México y elegir a la favorita. Solo hay un voto gratis por usuario, para votar más veces hay que pagar de 0.99 dólares (3 votos) a 199.99 dólares (mil votos).