¿Compraste tequila Gran Centenario? Cofepris alerta sobre botellas falsificadas y adulteradas

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por la adulteración y falsificación del tequila reposado de la marca Gran Centenario Añejo, en su presentación de 950 mililitros.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, Casa Cuervo identificó irregularidades en el producto que se comercializa a través de plataformas de venta en línea, aunque no precisó si la distribución ocurre mediante comercios establecidos o redes sociales.

El producto no cumple con las especificaciones sanitarias ni con el etiquetado sanitario y comercial, lo que representa un riesgo para la salud de la población, debido a que se desconocen las materias primas utilizadas, así como las condiciones de elaboración, envasado, almacenamiento y distribución.

“Cabe destacar que la presente alerta aplica únicamente para el producto TEQUILA reposado de la marca GRAN CENTENARIO AÑEJO con número de lote L 061 24 y contenido neto de 950 mL”, informó la Cofepris.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar consumir bebidas adulteradas?

La Cofepris recomendó a la población verificar las siguientes características antes de adquirir bebidas alcohólicas para reducir el riesgo de consumir tequila adulterado:

Etiqueta con buena calidad de impresión, sin faltas de ortografía y correctamente adherida.

Marbete y código QR del SAT colocados en el cuello de la botella o en la etiqueta.

colocados en el cuello de la botella o en la etiqueta. Precintos y sellos sin alteraciones, roturas ni exceso de pegamento.

Tapas firmes, sin movilidad al girarlas y sin fugas del contenido.

Botella sin golpes ni rayaduras.

¿Qué datos debe contener la etiqueta?

Al comprar una botella, la etiqueta debe incluir la siguiente información:

Nombre del producto.

País de origen.

Porcentaje de alcohol (% Alc. Vol.).

Número de lote.

Nombre y domicilio del fabricante, envasador o importador.

Leyendas precautorias establecidas en el artículo 218 de la Ley General de Salud, como: “El abuso en el consumo de estos productos es nocivo para la salud”.

¿Qué hacer si identificas una botella de alcohol adulterado?

Las personas que detecten una botella adulterada o falsificada del tequila reposado Gran Centenario podrán presentar una denuncia ante las autoridades sanitarias.

Para ello, deberán ingresar al portal de denuncias sanitarias del Gobierno de México. Hasta el momento, la Cofepris no informó sobre casos confirmados de personas atendidas en hospitales por consumir este producto.

“Cofepris mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población, procedentes de productos, servicios o establecimientos que incumplan con la legislación sanitaria vigente”, concluyó.