¿Cómo identificar bebidas adulteradas? SAT advierte que fabricantes deben colocar merbetes en botellas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhortó a los consumidores a verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas, antes de comprarlas, a través de la etiqueta de control fiscal y sanitario, adherida o impresa en las botellas con capacidad no mayor a cinco litros.

“Ello, contribuye al cuidado de la salud de las personas en estas fiestas decembrinas”, enfatizó.

Explicó que de acuerdo con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los contribuyentes que realizan actividades económicas de fabricación, producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas, tienen la obligación de colocar en sus productos estas etiquetas, conocidas como marbetes.

Este distintivo es emitido por el SAT, con el objetivo de certificar el origen y legalidad del producto. Puede ser adherido a los envases, o impreso en las etiquetas, contraetiquetas o etiquetas complementarias.

Las bebidas nacionales se identifican por el marbete color verde y las importadas por color vino. Desde el año 2018 a la fecha, se han impreso y entregado 4 mil 516 millones de marbetes.

¿Qué daños ocasionan las bebidas adulteradas?

Aunque no existe un registro total nacional de muertes o casos de ceguera en los últimos cinco años por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, en 2020 se notificó un brote de intoxicación por metanol en el estado de Jalisco con 81 casos confirmados, incluyendo 27 fallecidos.

En el mismo año, en diversas regiones de México, autoridades y medios reportaron más de 100 muertes atribuibles al consumo de alcohol adulterado.

Hubo múltiples eventos locales con docenas de fallecidos en estados como Puebla, Morelos o Yucatán por consumo de alcohol sospechoso con metanol.

La intoxicación por metanol puede causar ceguera permanente, vinculada al consumo de alcohol adulterado con esta sustancia sí pueda causar ceguera permanente.

El marbete del SAT es una etiqueta que muestra la serie y folio por medio de un código QR, el cual permite conocer los detalles de producción, procedencia y sus fabricantes de manera inmediata.

La autoridad fiscal recomienda verificar que el marbete no tenga tipografía o tinta de mala calidad, además de consultar el código QR, para asegurar que la información obtenida coincide con la bebida alcohólica.

Cabe recordar que el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación establece multas hasta por 112 mil pesos, para quienes cometan alguna infracción relacionada con el uso de los marbetes.

De esta manera, el SAT refuerza el combate al contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas, y contribuye al cuidado de la salud e integridad de la población.