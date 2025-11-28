⁠'¿Un descuento del bienestar para el muñeco?’ Natanael Cano reclama al SAT por pago de impuestos

Natanael Cano se quejó por los impuestos que le quitan del SAT a él y su empresa.

Le ‘llueve’ recio a Natanael Cano, en contra de la restricción de narcocorridos. Y al parecer también de pagar impuestos al SAT, pues recientemente se quejó de esto en redes sociales.

Aunque las imágenes ya no están disponibles en sus historias de Instagram (pues al parecer las eliminó), diversas cuentas le tomaron captura y subieron a redes sociales.

No es la primera vez que el cantante de corridos tumbados expresa su descontento con ciertas situaciones, como la supuesta ‘censura’ al género que canta, por el cual incluso lo multaron varias ocasiones.

¿Qué dijo Natanael Cano del SAT?

En su perfil de Instagram, el intérprete de ‘Cuerno Azulado’ subió una historia con el fondo totalmente negro, en donde ‘solicita’ un descuento al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el pago de impuestos.

“¿Un descuento del bienestar para el muñeco? Algunos varios melones me tocó mandar", asegura el cantante de corridos, quien además mencionó las múltiples auditorías que reciben su empresa, con lo cual también le descuentan impuestos.

Natanael Cano se quejó por los impuestos que le quitan a él y su empresa. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cuartoscuro).

“Échenme la mano. Todavía con cuatro auditorías al mes para chingarse a mi empresa” reprochó el cantante, aunque sin dar contexto de lo que se refiere.

‘Tiradera’ de Natanael Cano al SAT

Aunque no fue en forma de canción, Natanael Cano ‘le tiró’ al SAT en otra historia de Instagram, pues de forma sarcástica aseguró que la dependencia era un gran ejemplo para él.

El intérprete de ‘Perlas Negras’ compartió una noticia referente al SAT, en donde se asegura que la recaudación en 2025 rompió récord con 4.49 billones de pesos tan solo de enero a octubre, lo que representa un 6.1 por ciento más que el año pasado.

“Full rockstars. Mis ídolos a la verg*”, escribió Cano con emojis llorando de risa, una guitarra y una seña con la mano ‘típica’ para representar al rock.

Sin embargo, no fue lo único que hizo, pues también compartió otro estado en el que, con el tema ‘Here comes the sun’, y escribió: “Ahora sí que ni los Beatles se atrevieron a tanto”, sin más contexto.

Las multas y polémicas de Natanael Cano

Esta no es la primera vez que Natanael Cano, cantante de corridos tumbados, se enfrenta a pagar altas sumas de dinero. Y no precisamente por impuestos, sino gracias a multas.

El gobierno municipal de Chihuahua sancionó a Natanael Cano económicamente en septiembre de 2023. La autoridad aplicó una multa superior al millón de pesos (aproximadamente 12 mil UMAs) debido a la interpretación de temas musicales que hacen apología del delito y fomentan la violencia contra la mujer.

También enfrenta un proceso penal más complejo en Sonora por el delito de cohecho. En marzo de 2024, videos difundidos en redes sociales expusieron al artista mientras entregaba dinero a agentes de la Policía Preventiva de Hermosillo para evitar infracciones de tránsito.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Natanael Cano en agosto de 2024, situación que le impide salir del país sin autorización judicial y le obliga a firmar periódicamente ante el juzgado.

Además, reincidió en conductas penalizadas durante su regreso a Chihuahua en agosto de 2024. La Subdirección de Gobernación Municipal levantó una nueva acta administrativa por la letra de sus canciones y el consumo de alcohol sobre el escenario.

Como consecuencia, el Ayuntamiento hizo efectiva la retención de la fianza depositada previamente por los organizadores, la cual ascendía a una cifra cercana a los 700 mil pesos, como garantía del cumplimiento de la normativa vigente.