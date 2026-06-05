¡Ya siento el poder! ¿La película de ‘He Man y los Masters del Universo’ tiene escenas post-créditos?

Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre una segunda parte de He-Man y los Masters del Universo. Sin embargo, las escenas poscréditos dejan claro que la historia no termina con esta película. [Fotografía. ChatGPT, He-Man y los Maesters del Universao]

Recuerden, amigos, no se vayan de la sala de cine hasta que se enciendan las luces. Esta semana se estrenó la película He-Man y los Masters del Universo, una saga de la década de los 80 que emocionó a jóvenes y niños por las peleas entre el héroe del reino de Eternia y su archienemigo Skeletor.

Esta nueva entrega, dirigida por Travis Knight, busca darle un reinicio a las aventuras de He-Man, Teela, Orko, Stratos y demás personajes que destacaron en la serie animada de la época.

Así que afila la Espada del Poder y prepara las palomitas, porque te explicaremos si vale la pena quedarse hasta el final de los créditos y otros detalles que te harán recordar tu infancia y sentir el poder.

¿De qué trata ‘Masters of the Universe’ y quién está detrás de la producción?

La película sigue a Adam, el príncipe de Eternia, quien crece en la Tierra sin conocer su verdadero origen ni el peso de su destino. Durante años vive como un joven común, hasta que la Espada del Poder vuelve a encontrarlo y lo obliga a enfrentar la realidad sobre su identidad.

Al regresar a Eternia, descubre que el reino ha caído bajo el dominio de Skeletor, quien gobierna con el apoyo de fuerzas oscuras y mantiene sometida a la población. Ante este escenario, Adam se reencuentra con aliados como Teela y Duncan, conocido como Man-At-Arms, para intentar recuperar el control del reino.

Para salvar a su familia y restaurar el equilibrio, deberá aceptar su transformación en He-Man, el hombre más poderoso del universo, y enfrentarse al villano en una batalla que definirá el futuro de Eternia.

La cinta fue dirigida por Travis Knight, reconocido por películas como Kubo and the Two Strings y Bumblebee. La producción corrió a cargo de Amazon MGM Studios, Mattel Studios y Escape Artists, en una apuesta por relanzar la franquicia que fue todo un éxito en la década de los 80.

El elenco de He-Man y los Masters del Universo es encabezado por Nicholas Galitzine como He-Man y Jared Leto, quien participó como Joker en Suicide Squad, será Skeletor. También participan Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Duncan, conocido como Man-At-Arms, Alison Brie como Evil-Lyn y Morena Baccarin como la Hechicera, en un reparto que retoma a varios personajes clásicos de la saga.

¿Cuántas escenas poscréditos tiene ‘He-Man y los Masters del Universo’ y cuándo aparecen?

A partir de aquí, te contamos si la nueva película de He-Man tiene escenas poscréditos, así que te damos una ALERTA DE SPOILERS si no quieres arruinarte la sorpresa.

La cinta no cuenta con una ni con dos, sino con tres escenas poscréditos distribuidas a lo largo de los créditos finales, cada una con un propósito distinto dentro de la historia.

Primera escena poscréditos

La primera escena presenta a Orko, el icónico mago flotante de la serie animada original. El personaje aparece para narrar, con tono humorístico, los hechos ocurridos en la película.

Se trata de un momento nostálgico que retoma el estilo de los segmentos finales de la caricatura de los años 80, donde se ofrecían pequeñas moralejas. Aunque no tiene impacto directo en la trama, funciona como homenaje para los seguidores de la franquicia.

Segunda escena poscréditos

La segunda escena es una de las más importantes. En ella, la reina Marlena y Duncan, conocido como Man-At-Arms, hacen referencia a alguien que ha estado ausente durante años.

Poco después, aparece una figura femenina con apariencia de guerrera. Aunque no se muestra completamente su rostro, todo apunta a que se trata de Adora, mejor conocida como She-Ra.

La escena sugiere que, al igual que Adam, ella fue separada de Eternia durante la invasión de Skeletor. Este momento es clave, ya que introduce a uno de los personajes más importantes del universo de He-Man y abre la puerta a nuevas historias dentro de la franquicia.

Tercera escena poscréditos

La última escena de He-Man tiene un tono más oscuro. En ella, Evil-Lyn regresa al Castillo de Grayskull y encuentra los restos de Skeletor tras la batalla final, en un entorno marcado por la destrucción.

La hechicera observa lo que queda de su líder con una mezcla de frialdad y determinación, mientras la secuencia construye tensión hasta cerrar con la inconfundible risa de Skeletor, un sonido que remite directamente al personaje clásico.

Este detalle no es menor, ya que confirma que, pese a su derrota, el villano no ha sido eliminado por completo y que su esencia aún permanece.

La nueva película de He-Man ya está disponible en las salas del cine.

¿Habrá secuela o segunda parte de ‘He-Man y los Masters del Universo’?

Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre una segunda parte. Sin embargo, las escenas poscréditos dejan claro que la historia no termina con esta película.

La introducción de She-Ra, junto con la insinuación del regreso de Skeletor, plantea múltiples caminos narrativos para una continuación. Incluso, el director Travis Knight ha señalado en entrevistas que She-Ra es una pieza fundamental dentro de la mitología de He-Man y que tendría un papel importante si el estudio decide continuar con la saga.

El cineasta también ha reconocido que ya imagina historias para una eventual secuela y personajes que no pudo desarrollar completamente en esta primera entrega.

Por ahora, el futuro de He-Man y los Masters del Universo dependerá en gran medida del desempeño en taquilla y de la respuesta del público durante las próximas semanas.