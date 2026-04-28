¡Hasta la próxima, amigos! Muere Roger Sweet, creador de ‘He-Man’, tras luchar contra la demencia

Roger Sweet, diseñador de los juguetes que creó al protagonista de la famosa saga de He-Man y los amos del universo, murió a los 91 años tras una lucha contra la demencia.

Marlene, esposa del ‘padre’ de He-Man, confirmó a TMZ el deceso de Sweet la mañana de este martes; explicó que fue en paz al interior de un centro de cuidados en el que estaba internado desde hace algún tiempo atrás.

Anteriormente, había explicado que sufrió una caída mientras caminaba solo. “Descubrí moretones graves en su costado y mucha desorientación; al preguntarle qué ocurrió, no recordaba haberse caído ni cómo se lesionó”, explicó.

Los médicos hallaron en Sweet dos hemorragias cerebrales, ante lo que fue inmediatamente hospitalizado en terapia intensiva y posteriormente fue canalizado a una residencia médica especializada de alto costo.

Murió el creador de 'He-Man' (Foto: Cortesía Netflix).

Para costear sus gatos que no cubría el seguro, y que ascendían a $10,200 dólares (USD) al mes, la familia abrió una campaña mediante GoFundMe. Gracias al cariño de la gente, recibieron una cantidad cercana a los $94,000 USD aún cuando la meta de recaudación se había fijado por debajo, en $50,000 USD; entre los donantes, apareció Fundación Mattel, la cual que aportó $5,000 USD a la causa.

“Los médicos lo consideran de alto riesgo de caídas y dicen que debe usar andadera, considerando la demencia y las hemorragias cerebrales, pero él asegura que no la necesita y continúa caminando en su estado de confusión”, añadió. “Decidieron que debía vivir en un centro de cuidado de memoria, donde pueda ser monitoreado y estar seguro”, detalló.

‘He-Man’: La creación de Roger Sweet que sigue vigente hasta nuestros días

Sweet trabajó para la empresa juguetera Mattel en las décadas de los años 70 y 80. Diseñó a He-Man luego de varias propuestas de musculosas figuras de acción que, poco a poco, evolucionaron en el muy reconocido héroe que usa una espada.

Su creación no solo dio pie a exitosos juguetes y una serie de televisión que marcó a más de una generación, sino que continúa vigente hasta nuestros días con varios productos.

He-Man cuenta con múltiples versiones (Foto: Cortesía Netflix). (COURTESY OF NETFLIX)

Luego de la exitosa animación estrenada en 1983, salieron varias series y películas para expandir su universo, como una animación basada en She-Ra; además, He-Man llegó a los videojuegos.

Con el paso de las décadas, comenzaron a salir una serie de reboots y otras adaptaciones del concepto original. Los más recientes, llegaron de la mano de Netflix con las entregas de series como She-Ra y las princesas del poder, Amos del Universo: Revelación, Amos del Universo: Revolución y un reboot homónimo a la serie original.

La muerte de Sweet se dio mientras Amazon MGM Studios y Mattel trabajan en conjunto para una película live action llamada Masters of the Universe que se estrenará en cines este verano.

La película cuenta con las actuaciones de Nicholas Galitzine como el protagonista He-Man y el reconocido músico y actor Jared Leto como el malvado Skeletor bajo la dirección de Travis Knight.

De acuerdo con TMZ, la esposa de Roger se ha contactado con Mattel en la espera de que le dediquen la película al creador del juguete.