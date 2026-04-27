‘House of the dragon’ 3 ya tiene fecha de estreno: Todo lo que revela el tráiler

¡Llega la Danza de Dragones! La temporada 3 de House of the Dragon ya tiene fecha oficial de estreno y un primer adelanto que perfila el rumbo de la historia. La entrega contará con ocho episodios que se emitirán de forma semanal.

El anuncio llega acompañado de un tráiler que marca un punto de inflexión en la narrativa basada en Fire & Blood de George R. R. Martin. La serie, ambientada 200 años antes de los eventos de Game of Thrones, se adentra ahora en una fase decisiva de la guerra civil Targaryen conocida como la Danza de los Dragones, con tensiones que evolucionan hacia un conflicto abierto.

Fecha de estreno de ‘House of the Dragon’ 3 y dónde verla

HBO confirmó que la fecha de estreno de House of the Dragon temporada 3 es el domingo 21 de junio de 2026. Cada episodio se lanzará semanalmente en la señal de HBO y en la plataforma HBO Max, manteniendo el mismo modelo de distribución de temporadas anteriores.

La temporada consta de ocho episodios, lo que la posiciona como una entrega compacta que avanzará de forma continua hasta su cierre el 9 de agosto.

Tráiler de House of the Dragon temporada 3: guerra total y lucha por el trono

El tráiler de House of the Dragon 3 establece el tono de la nueva etapa: “La temporada 2 trataba sobre los inicios de una guerra medieval; la temporada 3 será claramente sobre guerra total”, explicó el showrunner Ryan Condal (citado por People).

El teaser apunta a tres líneas principales:

Consolidación del poder de Rhaenyra. Reorganización de las fuerzas de Aegon II. Escalada hacia enfrentamientos directos entre casas y dragones.

Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy, continúa su lucha por el Trono de Hierro en la tercera temporada. (Foto: HBO Max) (Nye Caple)

El adelanto inicia con Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith, dirigiéndose a Rhaenyra con una advertencia sobre el poder que ha alcanzado: “Ahora tienes el poder que ningún hombre ha empuñado jamás. Tendrás un imperio inquebrantable, Rhaenyra. Y nuestros hijos lo gobernarán por siempre”.

Rhaenyra, interpretada por Emma D’Arcy, continúa su búsqueda del Trono de Hierro sin señales de retroceso. El conflicto con la facción rival se intensifica mientras Alicent Hightower, encarnada por Olivia Cooke, lanza una advertencia: “Harás cosas de las que tu corazón habría retrocedido antes de llegar al trono”.

Alicent Hightower, interpretada por Olivia Cooke, enfrenta las consecuencias de sus decisiones políticas. (Foto: HBO Max) (Nye Caple)

El avance también muestra a Aegon II, interpretado por Tom Glynn-Carney, en el exilio en Braavos: “Voy a matar a mi hermano. O morir en el intento”.

El cierre del teaser refuerza la narrativa de legitimidad y destino, con Rhaenyra afirmando: “No habrá duda de a quién han elegido los dioses para gobernar”.

Además, se introduce a Ormund Hightower, quien plantea una justificación ideológica para la guerra: “Los Targaryen son una raza salvaje. Actuamos con un propósito sagrado para restaurar a un rey legítimo”.

Elenco y producción de ‘La Casa del Dragón’

La tercera temporada mantiene un elenco amplio encabezado por:

Matt Smith

Emma D’Arcy

Olivia Cooke

Steve Toussaint

Rhys Ifans

Fabien Frankel

Ewan Mitchell

Tom Glynn-Carney

Sonoya Mizuno

Harry Collett

Bethany Antonia

Phoebe Campbell

Phia Saban

Jefferson Hall

Matthew Needham

Tom Bennett

Kieran Bew

Kurt Egyiawan

Freddie Fox

Clinton Liberty

Gayle Rankin

Abubakar Salim

Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith, refuerza su alianza con Rhaenyra en medio de la guerra. (Foto: HBO Max)

La serie es creada por Ryan Condal y George R. R. Martin, quienes también participan como productores ejecutivos junto con Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett.

Previamente, George R. R. Martin criticó la adaptación de House of the Dragon. En su blog, cuestionó la eliminación del personaje de Maelor Targaryen y el impacto que esto tendría en el desarrollo de la historia, particularmente en el arco de Helaena.

El autor señaló que, según el plan de la temporada 3, “Helaena aún se suicida… sin ninguna razón en particular. No hay un nuevo horror que la detone”, lo que, desde su perspectiva, afecta la lógica interna del relato.

Actualmente, también se desarrolla la segunda temporada de A Knight of the Seven Kingdoms y, en paralelo, Warner Bros. trabaja en una película centrada en la conquista de Aegon.