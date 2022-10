‘House of The Dragon’: Las diferencias entre la serie de televisión y el libro ‘Fuego y Sangre’

‘House of The Dragon‘ regresará con una segunda temporada. (Foto: Instagram / @houseofthedragonhbo)

La primera temporada de House of The Dragon llegó a su fin y solamente tendremos que esperar hasta 2024 para la llegada de la segunda entrega. Si no has visto el final de la serie, te recomendamos no leer esta nota por posibles spoilers.

La preculea de Game of Thrones se encuentra encargada de narrar uno de los eventos más violentos que ha vivido el mundo ficticio de Westeros: La Danza de los Dragones. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre la serie y el libro de Fuego y Sangre, escrito por George R.R. Martin.

La narrativa mantiene la batalla por el ‘trono de hiero‘ que existe en la Casa del Dragón, pero omite o agrega algunos detalles en escenas claves para la trama.

Diferencias entre el libro y la serie de House of The Dragon

La serie de La Casa del Dragón mantiene la narrativa en el conflicto entre Rhaenyra Targaryen (Emma D’arcy) y Alicent Hightower (Olivia Cooke). Sin embargo, la producción de HBO omitió o incluso cambió algunos detalles para adaptar el libro.

Uno de los cambios más importantes fue la interpretación de Paddy Considine como el rey Viserys, ya que la personalidad que presentó del personaje fue totalmente alejada de su contraparte en el libro. Hasta George R. R. Martin elogió al actor por su actuación como el Targaryen.

Te contamos de algunos de los cambios que se le hizo a la trama de Fuego y Sangre para su adaptación a House of The Dragon.

La relación entre Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower

En la serie se muestra a las protagonistas ser de la misma edad, pero en realidad Alicent es 9 años más grande la Targaryen. De igual manera se muestra en House of The Dragon que ambos personajes mantenían una relación amistosa antes de su odio mutuo, pero el libro las maneja como némesis desde las primeras páginas que se nos presentan.

Laena Velaryon y su relación con Rhaenyra Targaryen

Los eventos que llevan a Laena Velaryon en convertirse en la esposa de Daemon Targaryen se mantienen similares. La diferencia del libro radica en la relación con Rhaenyra, ya que a diferencia de la producción de HBO ambas fueron muy cercanas.

El hijo olvidado de Alicent Hightower

House of Dragon muestra al personaje de Olivia Cooke engendrar tres hijos que en futuras entregas jugarán papeles importantes en la guerra civil de Westeros. Sin embargo, la producción omitió a su cuarto hijo Daeron Targaryen.

En la novela, el joven príncipe también cuenta con su propio dragón y tiene un papel secundario en la Danza de los Dragones. Sin embargo, la serie omitió la presencial del personaje en su totalidad.

La muerte del rey Viserys

En Fuego y Sangre cuando el rey Viserys muere, Alicent decide mantenerlo en secreto. Así que prohibe que se remueva el cuerpo de su marido fallecido, lo que provoca que se descomponga y llene los pasillos del palacio con un mal olor.

Los eventos en la serie cambian, ya que gran parte del elenco se entera de la muerte del rey y evitan que los mensajeros vuelen a Dragonstone para alertar a la heredera del trono.

Rhaenys Targaryen confronta al ‘consejo verde‘

El culminante momento final del noveno capítulo vio al personaje de Rhaenys Targaryen escapar de su cautiverio por parte del ‘consejo verde‘ en su dragón. Aquellos segundos presentaron a ‘La Reina que Nunca Fue‘ con la decisión de terminar con la vida de Alicent HIghtower, pero no lo hizo.

A pesar de ser una escena memorable, en Fuego y Sangre el escape de Rhaenys a manos de su dragón nunca sucede.

El inicio de la Danza de los Dragones

Si has llegado hasta este punto, sabes cómo es que termina House of The Dragon y cómo es que aquel evento inicia la guerra civil de Westeros.

La muerte del segundo hijo de Rhaenyra Targaryen, Lucerys Velaryon, es el momento en el que la guerra entre el ‘consejo verde’ y los Targaryen inicia oficialmente. La serie muestra el homicidio por parte de Aemond Targaryen, pero lo trabajó de una manera diferente.

Si bien la serie muestra la muerte de Lucerys como un accidente ocasionado por Aemond Targaryen, en la novela ambos se enfrentan a un duelo sanguinario que termina con la vida del segundo hijo de la reina Targaryen.