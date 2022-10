‘House of The Dragon‘: Avance del próximo capítulo revela una posible muerte

La serie de ‘House of The Dragon‘ ha sido uno de los mejores estrenos de las plataformas de HBO. (Foto: Instagram / @houseofthedragonhbo)

Los últimos momentos de la primera temporada de House of The Dragon están a la vuelta de la esquina y HBO reveló el primer avance del último capítulo. Si no quieres saber el posible final de House of The Dragon, te recomendamos abstenerte de continuar leyendo esta nota.

Este corto avance muestra uno de los momentos claves en el libro, la muerte del personaje que inicia la Danza de los Dragones: Lucerys Velaryon. El segundo hijo de Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy, morirá a las manos de su tío Aemond Targaryen.

En capítulos anteriores, ambos personajes, tío y sobrino, se enfrentaron a una pelea física que terminó con Aemond perdiendo un ojo. En está ocasión será Lucerys Velaryon el que perderá la batalla contra el Targaryen en el momento en el que vaya a pedir ayuda a la casa Baratheon.

En el libro, Fuego y Sangre (2018), la muerte del hijo de la protagonista es el evento que desencadena la guerra civil en Westeros. Así que es posible que este final de temporada nos entregue los primeros pasos del conflicto que terminó con la dinastía Targaryen y dieron lugar a los eventos de Game of Thrones.

Sabemos que el personaje de Emma D’Arcy se tendrá que enfrentar con el consejo de los verdes, entre los que destacan Alicent Hightower (Olivia Cooke) y sus hijos.

El avance final promete algo que comentó George R.R. Martin en la Cómic Con de San Diego, “más dragones”. Esto debido a que se puede apreciar que los Targaryen usaran a sus animales fantásticos como piezas claves del conflicto.

Segunda Temporada de House of The Dragon

Las redes sociales de House of Dragon confirmaron que la serie regresará para una segunda temporada.

Todavía no hay muchos detalles sobre los elementos que se podrían abordar en la segunda parte de esta entrega, pero el creador de la historia, George R.R. Martin, ha externado en su blog que le gustaría que La Casa del Dragón sea explorada en cuatro temporadas.

Aún es muy pronto para saber la fecha exacta en la que podremos regresar a Westeros y ver la lucha por el poder de los Targaryen; sin embargo, es posible que tengamos la nueva temporada hasta 2024, quizá en verano u otoño.

De acuerdo con el periódico español Hoy de Extremadura, el equipo de producción de la serie regresará a la ciudad de Cáceres, España, la próxima primavera para comenzar el rodaje: por las fechas cercanas a junio 2023.