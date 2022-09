‘Té de Luna’ para Rhaenyra Targaryen: ¿qué contiene y para qué sirve?

Rhaenyra Targaryen en el cuarto episodio de House of the Dragon. (HBO Max)

En Westeros hay muchas bebidas, sobre todo alcohólicas, que se comparten en los banquetes, para celebrar o para divertirse: desde la cerveza hasta el vino. Incluso hemos visto a personajes de Game of Thrones y House of the Dragon tomándose un rico té caliente para relajarse... ¿o no?

Esta es una alerta de spoiler: si no has visto todavía el capítulo 4 de House of the Dragon, te recomendamos echarle un ojito antes.

En el cuarto episodio, vemos a Rhaenyra Targaryen, la heredera al trono de los siete reinos de House of the Dragon, relajándose en su cuarto antes de dormir, luego de una agitada noche y de regaños del Rey Viserys.

Entonces llega el maestre Mellos a entregarle un ‘té de luna’ (moon tea) que le ha enviado su padre el rey.

“Tuve mucho cuidado con su preparación. Si no se elabora adecuadamente puede ser ineficaz o causar efectos desagradables (...) Es un té, princesa. De parte del rey. Hará que se deshaga de consecuencias no deseadas”.

Rhaenyra Targaryen recibe un té enviado por su padre, el rey. (HBO Max)

Pero, ¿qué contiene el té de luna y por qué el rey Viserys se lo envía a Rhaenyra? ¿Existe en la vida real? Te contamos.

El té de luna en Westeros

El té de luna o moon tea, en inglés, es descrito como una mezcla de flores: “menta, ajenjo, una cucharada de miel y una gota de poleo”. Este menjurge hecho con hierbas se usa en Westeros para abortar y aparece en varias ocasiones en los libros de George R. R. Martin.

Ahora, ¿por qué el rey Viserys le envía el tecito a Rhaenyra? La “virtud” de la princesa ha sido puesta en duda luego de que fuera vista en un burdel con su tío Daemon; el ‘chismesito’ es llevado a Viserys por Otto, la Mano del Rey, exponenciado con la idea de que hubo una relación incestuosa entre ambos. Aunque el rey defiende a la princesa frente a su súbdito, sí corre a Daemon de Kings Landing pensando que se ha aprovechado de la inocencia de su hija.

Finalmente, Viserys le deja claro a Rhaenyra que en realidad no importa si pasó o no pues, al ser mujer, que su “virtud” sea puesta en duda es ya un motivo suficiente para ser criticada. Él no toma una postura clara, sin embargo, decide enviarle un té de luna a su hija para que ella decida si lo toma o no.

¿Un tecito para abortar?

El té de luna no existe fuera del universo de Game of Thrones y House of Dragon. Sin embargo, sí existen otros remedios caseros y tés que han sido utilizados como métodos abortivos, pero estos no son eficaces e incluso son inseguros.

Existe por ejemplo la creencia de que un té ruda o los tés de canela, ajenjo, caléndula y otras flores sirven para interrumpir embarazos, sin embargo, no existe evidencia científica que lo compruebe, puntualiza la fundación Marie Stopes México.

“Ahora, si bien existe una creencia alrededor de estas hierbas, lo cierto es que no existen estudios científicos concluyentes que demuestren que su ingesta será segura y efectiva; la realidad es que estos remedios caseros pueden ser peligrosos… puede llegar a existir una intoxicación, una reacción alérgica o una infección, aunado a las altas probabilidades de que el procedimiento de aborto no sea efectivo o quede inconcluso”, explica la fundación dedicada a la salud reproductiva y sexual de las mujeres y personas gestantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que existen dos procedimientos para abortar de manera segura: el aborto con pastillas (misoprostol y/o mifepristona) y el aborto por aspiración manual endouterina.

El aborto con pastillas de misoprostol es un método seguro y que puede realizarse en cada, pero sí se requiere asesoría médica para llevarlo a cabo. En tanto, el otro método se realiza en clínicas de salud por personal médico capacitado.