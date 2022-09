Reina Isabel II: Así era la hora del té de la monarca británica

Isabel II tomaba el té diariamente donde quiera que estuviera; incluso protagonizó un corto con Paddington Bear con motivo de su jubileo. (Foto: YouTube / The Royal Family).

En el Palacio de Buckingham o en cualquier parte del mundo donde se encontrara, había un ritual que la Reina Isabel II, quien falleció este 8 de septiembre a la edad de 96 años, repetía religiosamente cada día: la hora del té.

Esta humeante tradición que ha estado por más de tres siglos en la cultura inglesa y estaba fuertemente arraigada en la mesa de aquella monarca que subió al trono con solo 25 años.

En Gran Bretaña el té se disfruta entre las 15:30 y las 17:00 horas, acompañado de varios sándwiches y postres, Isabel II tenía sus sabores preferidos.

Era tan representativo para la Reina, que hace un par de meses, con motivo de su jubileo de 70 años de reinado, protagonizó un video al lado del personaje oso Paddington, en el que tomaron el té y ella hizo sonar su cuchara sobre la taza al ritmo de la canción de We Will Rock You, para inaugurar el concierto de Queen que se ofrecía como parte de los festejos.

¿Cuál té tomaba el té la Reina Isabel II?

En su vida cotidiana, Isabel II desayunaba a las 7:30 una taza de té Twinings English Breakfast, acompañado de algunas galletas o emparedados pequeños.

Por la tarde, en la hora del té, en punto de las 16:00 horas bebía variedades Darjeeling o Earl Grey.

Según reveló a la BBC Grant Harrold, exmayordomo del Palacio de Buckingham, a ella le gustaba el Assam, pero su variedad favorita era el Twinings Earl Grey, siempre llevaba consigo una cajita cuando viajaba.

Este té se llama así por el conde Charles Grey, quien fue Primer Ministro Británico entre los años 1830 y 1834; cuenta una leyenda que la infusión fue un obsequio que recibió en esos tiempos, con una base de bergamota que luego se volvió muy popular.

La Reina jamás tomaba bolsitas de té, sino una infusión preparada con las hierbas de té y un colador.

El té se servía desde una tetera, la Reina le agregaba la leche templada, lo tomaba sin azúcar y para mezclarlo lo hacía con movimientos circulares sin tocar los bordes de la taza, ya que le molestaba el ruido.

¿Con qué acompañaba el té Isabel II?

Según han confirmado varios chefs reales, ella disfrutaba de todo tipo de postres para acompañar su té, desde bollos hasta pastel o galletas de chocolate; asimismo, una variedad de sándwiches entre los que destacaba uno que comió por 90 años.

A través de YouTube, Darren McGrady, chef de la familia real durante 15 años, relató que ella amaba los jam pennies, diminutos sándwiches de mermelada: “A la Reina le servían jam pennies en la guardería cuando era una niña, los ha tenido para el té de la tarde desde entonces”.

“Simple, solo pan y mermelada con un poco de mantequilla, generalmente mermelada de fresa. Haríamos la mermelada en el Castillo de Balmoral con las hermosas fresas escocesas de los jardines”.

Asimismo, Isabel II disfrutaba de los sándwiches de atún con mayonesa, Owen Hodgson, quien también fue chef real, dijo a The Telegraph que ella disfrutaba de esta sencilla preparación, untado con mantequilla y servido con rodajas finas de pepino y una pizca de pimienta.

De acuerdo con The Mirror, McGrady dijo en otras ocasiones: “Ella siempre tomaba el té de la tarde dondequiera que estuviera en el mundo. Habíamos volado a Australia y estábamos en el Yate Real. Eran las cinco de la mañana, pero para la Reina eran las cinco de la tarde, así que mi primer trabajo fue hacer bollos”.

Además, ha comentado que era fascinante ver cuán importante era el té de la tarde para la Reina, “En términos de bollos, un día simples y un día con pasas dobladas. Además, pasteles pequeños como tartaletas de frambuesa y un pastel cortado, bizcocho de miel y crema, pastel de frutas, pan de plátano o su pastel de chocolate favorito”.