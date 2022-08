‘House of the Dragon’ tendrá segunda temporada, confirma HBO

HBO confirmó que habrá segunda temporada de la serie 'House of the Dragon' (Foto: HBO)

HBO confirmó la renovación de House of the Dragon para su segunda temporada, según informó este viernes la plataforma.

La precuela de Game of Thrones, cuyo estreno fue el pasado 21 de agosto en Estados Unidos y Latinoamérica, y al día siguiente en Europa, logró reunir en su primer capítulo en Estados Unidos la mayor audiencia para un estreno de una serie original en la historia de HBO y, actualmente, más de 20 millones de espectadores han visto ya el primer episodio, según la plataforma.

Basada en la novela Fuego y sangre de George R.R. Martin, la serie de 10 capítulos está ambientada 200 años antes de la trama de Game of Thrones y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

La serie dramática está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, ha destacado cómo el equipo al completo ha conseguido con la primera temporada crear una serie de televisión “que ya se ha establecido como imprescindible” y ha expresado su entusiasmo por “continuar el relato de la saga épica de la Casa Targaryen en la segunda temporada”.

El fenómeno de ‘House of the Dragon’ en redes sociales

De acuerdo con la compañía, la llegada de la serie ha sido un éxito rotundo en redes sociales ya que los seguidores mantuvieron el tema como parte de lo más visto. El domingo pasado, la precuela de Game of Thrones se convirtió en una de las tendencia que más tiempo ocupó las miradas en Twitter, con un lapso de 14 horas seguidas. Asimismo, la creación de George R.R. Martin fue el primer lugar en las tendencias de Google.

“Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar con nosotros a Westeros anoche. House of the Dragon cuenta con un elenco y un equipo increíblemente talentosos que pusieron su corazón y alma en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores. Espero compartir con el público qué más tienen reservado George (R.R. Martín), Ryan (Condal) y Miguel (Sapochnik) para esta temporada”, expresó Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max.

Con información de EFE