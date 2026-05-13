WhatsApp presenta un chat de incógnito para hablar con la IA de Meta y asegura que nadie lo puede leer

En los próximos meses, WhatsApp prevé presentar el chat paralelo con Meta IA protegido por el tratamiento privado. (EFE).

La aplicación de mensajería WhatsApp ha presentado un chat de incógnito para tener conversaciones privadas con la inteligencia artificial Meta IA y asegura que nadie puede leer lo que se escribe en él.

El chat en incógnito, creado a partir de su tecnología de tratamiento privado permite hablar con Meta AI “de una forma que es invisible para los demás” y es “realmente privado. Nadie puede leer tu conversación, ni siquiera nosotros”, indica WhatsApp en su blog.

Hace diez años que la mensajería incorporó el cifrado de extremo a extremo para las conversaciones entre usuarios y ahora lo amplían a los chats con Meta IA, una funcionalidad que se implementará en los próximos meses.

¿Cómo funciona el chat en incógnito con Meta IA?

Al iniciar un chat incógnito con Meta IA, se crea una conversación privada y temporal que solo puede ver el usuario y los mensajes “se procesan en un entorno seguro al que ni siquiera Meta puede acceder”.

Además, las conversaciones no se guardan y, de forma predeterminada, los mensajes desaparecen.

En los próximos meses, la mensajería prevé presentar el chat paralelo con Meta IA protegido por el tratamiento privado, que “ofrecerá ayuda privada en cualquier chat, con contexto de lo que se está debatiendo y sin interrumpir la conversación principal”.

Zuckerberg construirá 7 plantas para alimentar centros de IA de Meta

Meta Platforms está financiando la construcción de siete nuevas centrales eléctricas de gas natural para abastecer de energía a su centro de datos, que es el que más energía consume, lo que aumenta su dependencia de los combustibles fósiles en medio de una vertiginosa carrera por la inteligencia artificial.

La compañía llegó a un nuevo acuerdo con Entergy Corp. para construir y financiar suficientes centrales de gas para suministrar un total de 5,2 gigavatios de electricidad a un centro de datos que está desarrollando en la zona rural de Luisiana, según informó la filial local de la empresa de servicios públicos en un comunicado el viernes.

Esto se suma a las tres centrales de gas ya aprobadas para alimentar las instalaciones, lo que eleva el número total de centrales a diez, con el objetivo de proporcionar más de 7 gigavatios de energía, según Entergy.