Meta AI: ¿Qué es y cómo funciona el círculo azul que te sale en WhatsApp?

¿Tu celular te espía? En los últimos días, usuarios reportaron que en su cuenta de WhatsApp y de Facebook apareció un círculo azul.

Por eso surgió la duda sobre qué es y cómo utilizarlo, por lo que la página de Meta responde esta cuestión.

“Meta AI te ayuda a aprender, crear y conectarte de nuevas maneras, para que puedas aprovechar al máximo cada momento”, dice la página.

Según explica Meta, se trata de una nueva herramienta de Inteligencia Artificial, por medio de su asistente inteligente desarrollado.

¿Cómo funciona Meta AI?

La compañía detalla que usa la tecnología Llama 3.1 por lo que es el modelo más avanzado hasta ahora. Algunas de sus funciones son:

Responde cualquier pregunta.

Ayuda con tu escritura.

Da consejos paso a paso para alguna actividad.

Crea imágenes para compartir con tus amigos.

Este último punto se refiere a imágenes creadas a través de fotos para compartir con tus contactos o utilizarlas como foto de perfil.

Otras de sus funciones son por medio de los chats grupales para obtener recomendaciones, consejos, inspiración creativa o hasta para resolver debates con tus amigos.

¿Cómo utilizar Meta AI en Facebook y WhatsApp?

Las funciones de la Inteligencia Artificial de Meta en Facebook son similares a las de WhatsApp, solo que en tu perfil de ‘Face’ también es posible obtener información acerca de algunos temas.

Por ejemplo, en algunas fotos o memes que se comparten a través de la plataforma, ya aparecen preguntas sugeridas según lo que buscan los usuarios o también si están en tendencia.

En este caso solo es necesario dar clic a esa opción para que se despliegue la información que estás buscando.

Para utilizar Meta AI en tu WhatsApp solo da clic al círculo azul, morado y verde. Lo encontrarás junto al botón para iniciar un nuevo chat.

Después se abrirá una ventana como si fuera una nueva conversación, para hablar con la herramienta de Inteligencia Artificial y comenzar a usarla.

Es importante mencionar que si todavía no te aparece este círculo azul se debe a que la aplicación o tu dispositivo todavía no está actualizado por lo que aún no es compatible.